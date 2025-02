Le 7 preziosissime lezioni che possiamo imparare dal nostro gatto

I gatti sono fra gli animali domestici più diffusi, ma oltre alle coccole, le fusa e la loro irrinunciabile compagnia, hanno anche qualcosa da insegnarci!

Animali meravigliosi, i gatti, e chi ne ha avuti sa bene che è impossibile rinunciare alla loro compagnia: se un tempo erano gli animali più nobili in assoluto (basti pensare all’Antico Egitto) oggi sono delle vere e proprie macchine dai like sui social network, emblema di tenerezza ma anche spunto per grasse risate. Basti pensare ai gatti famosi, come Tokyo, il gatto di Alessandro Borghese… e non è di certo l’unico!

Eppure, c’è dell’altro: già, perché i nostri piccoli amici hanno anche tanto da insegnarci se prestiamo attenzione ai loro comportamenti. In particolare, abbiamo raccolto i migliori insegnamenti di vita che possiamo apprendere dai gatti.

Le migliori lezioni di vita imparate dai gatti

Ecco una serie di massime che potete apprendere dai vostri amici felici: ce n’è davvero per tutti i gusti! E voi, quanto siete… gatti dentro? Scopritelo grazie a questi 7 consigli!

Fai quello che ti rende felice

Un gatto è l’emblema della felicità, un vero e proprio spirito libero: gioca se vuole giocare, mangia se vuole mangiare, dà affetto solo quando vuole. Una lezione importante, che ci ricorda come noi, al contrario, spesso sottostiamo a condizioni di vita che ci rendono infelici.

Sii gentile e gli altri lo saranno con te

Avete mai visto un gatto che non è ruffiano? Indipendente e solitario, il vostro piccolo amico peloso sa che quando ha fame, c’è un solo un modo per ottenere quello che vuole: essere gentile! Una buona dose di opportunismo e di istinto, ma di cui si può trarre un’importante lezione.

Sii indipendente dagli altri

Il gatto è l’animale più indipendente per antonomasia. Potete coccolarlo, lasciarlo da solo, giocare oppure rispettare la sua intimità: lui sarà sempre felice, perché i gatti sanno stare da soli (al contrario di molte persone).

Abbi il coraggio di dire no!

Se il gatto non vuole fare una cosa... beh, non la fa! Avete mai visto un micio continuare a giocare contro voglia? Una bella zampata (nei casi peggiori una soffiata) e adios.

Ogni tanto dedicati… al riposo!

Chi di voi non ha, almeno una volta nella vita, guardato il suo gatto dormire beato e provato una fortissima invidia? I gatti ce lo insegnano ogni giorno: per avere una vita soddisfacente, bisogna riposare quanto basta!

Sii aggraziato

Avete mai notato l’eleganza nei felini durante una camminata, anche fra oggetti delicatissimi, senza buttarne mai giù uno o riuscendo a districarsi in luoghi dove basterebbe un soffio per combinare un caos? La lezione qui è semplice: siate aggraziati e gli altri lo noteranno!

La simpatia paga, la tenerezza… anche

I gatti sono simpatici e teneri, ed è per questo che li amiamo alla follia! Certo, la loro è una simpatia dovuta al loro istinto, non di certo perché ci raccontano delle barzellette divertenti. Ma pensateci bene: quante volte avete avuto a che fare con un animale domestico e ve ne siete innamorati a prima vista per il suo musetto simpatico e per la sua tenerezza irresistibile? Siate piacevoli e gli altri si innamoreranno di voi!