Breaking Bad, l’iconica casa di Walter White è in vendita: il prezzo è stellare

Quanti hanno amato la serie tv Breaking Bad saranno contenti di sapere che la casa che compare negli episodi è in vendita: ecco il prezzo.

Ricordate l’iconica casa di Walter White di Breaking Bad? La dimora, in stile ranch, esiste davvero ed è stata messa in vendita. Negli anni, la location della serie tv è diventata meta di veri e propri pellegrinaggi da parte dei fan: vediamo com’è fatta e quanto costa.

Breaking Bad: la casa della serie tv è in vendita

Arrivata in Italia per la prima volta nel 2008, la serie tv Breaking Bad ha riscosso un grande successo. Un risultato scontato, visto che parliamo di una produzione riconosciuta dal Guinness World Records come la più acclamata dalla critica di tutti i tempi. Non stupisce neanche scoprire che la casa di Walter White, il professore di chimica che, malato, decide di dare una svolta alla sua vita, esiste davvero ed è diventata meta di pellegrinaggio. Adesso, la dimora è stata messa in vendita, suscitando l’interesse dei fan di tutto il mondo.

La casa, che compare in diversi episodi iconici di Breaking Bad, si trova in un tranquillo sobborgo di Albuquerque, città del New Mexico. In stile ranch, dal 1973 è di proprietà della famiglia Padilla, la stessa che nel 2006 venne corteggiata dalla produzione della serie tv per ottenere il permesso di fare le riprese. All’epoca, nessuno si aspettava che, da lì a qualche tempo, la loro tranquillità domestica potesse essere disturbata da fan talvolta fin troppo invadenti.

Adesso, il proprietario ha deciso di metterla in vendita appoggiandosi all’agenzia immobiliare Christensen Group – eXp Realty Luxury. “I fan vogliono un Airbnb, un museo o un modo per viverla. Spero che qualcuno la trasformi in ciò che i fan desiderano“, ha dichiarato Joanne Padilla.

Quanto costa e com’è fatta la casa di Breaking Bad

La casa di Breaking Bad vanta quattro camere da letto, due bagni e una piscina in giardino. La dimora, è bene sottolinearlo, è adeguatamente recintata, decisione che la famiglia Padilla ha preso dopo gli assalti dei fan della serie tv. “Questa non è solo una casa, è un simbolo di straordinario storytelling che continua a lasciare il segno nei fan di tutto il mondo“, ha dichiarato l’agente responsabile della vendita David Christensen. Quanti sognano di accaparrarsi l’iconica abitazione dovranno essere pronti a sborsare una cifra non indifferente: 3,995 milioni di dollari, circa 3.830 milioni di euro.