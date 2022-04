Avete bisogno di ridere? Ottimo: le frasi simpatiche servono proprio a questo. Diamo uno sguardo a quelle che garantiscono lacrime di gioia.

Ridere fa bene: riduce lo stress, abbassa la pressione e scuote il sistema immunitario. Tutti dovremmo imparare a farlo più spesso, anche se, purtroppo, le beghe quotidiane ci buttano a terra e ci impediscono di trovare un motivo per sorridere. Magari, leggere alcune frasi simpatiche per ricordarsi che uno smile è sempre accetto può essere utile. Diamo uno sguardo agli aforismi che promettono lacrime di gioia.

Frasi simpatiche per ridere a crepapelle

Le frasi buffe servono per strappare un sorriso, sia a noi stessi che agli altri. Anche quando abbiamo l’umore a terra e nulla sembra poterlo sollevare, dare uno sguardo a citazione simpatiche può aiutarci a ridere un po’. D’altronde, la scienza ha dimostrato che uno smile stampato in volto è salutare, sia per il cuore che per la mente. Secondo uno studio americano, riduce lo stress, abbassa la pressione e stimola il sistema immunitario. Pertanto, cosa c’è di meglio che una bella e sana risata? Di seguito, una selezione di aforismi simpatici da utilizzare all’occorrenza:

Fai attenzione quando leggi libri di medicina. Potresti morire di un errore di stampa. (Mark Twain);

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw);

La vita non imita l’arte, imita la cattiva televisione. (Woody Allen);

Ci sono momenti in cui va bene tutto. Non ti spaventare, non dura. (Jules Renard);

Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l’accende, vado in un’altra stanza a leggere un libro. (Groucho Marx);

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno. (Oscar Wilde);

Non riesco a capire perché una persona debba passare un anno a scrivere un romanzo quando può facilmente comprarne uno per pochi dollari. (Fred Allen);

Date ad una donna le scarpe giuste e conquisterà il mondo. (Marylin Monroe);

Un idealista è uno che, notando che una rosa odora meglio d’un cavolo, ne conclude che se ne possa cavare una zuppa migliore. (Henry Louis Mencken);

La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione. (Winston Churchill);

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’universo. (Albert Einstein);

Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie, o è nuova l’auto o è nuova la moglie. (Filippo di Edimburgo);

Non c’è amore più sincero dell’amore per il cibo. (George Bernard Shaw);

La politica è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai politici. (Charles De Gaulle);

Il segreto del successo è la sincerità. Se riesci a fingerla, ce l’hai fatta. (Jean Giraudoux);

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. (Maryon Pearson);

Quando ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte. Ma io sono sempre riuscito a trovarli. (Woody Allen);

Passiamo i primi dodici mesi della vita dei nostri figli ad insegnare loro a camminare e a parlare, e i seguenti dodici anni a dire loro di sedersi e tacere. (Phyllis Diller);

Sono libero da ogni pregiudizio. Odio tutti indistintamente. (W. C. Fields);

Prima di diagnosticarti depressione o bassa autostima, assicurati di non essere semplicemente circondato da stronzi. (William Gibson);

Il vino è la prova che Dio ci ama e che vuole vederci felici. (Benjamin Franklin);

Non ho fallito. Ho solo trovato 10.000 modi che non funzionano. (Thomas Edison).

Quando ridere fa bene al cuore e alla mente

Le battute simpatiche sono diverse, ma non tutte garantiscono un sorriso. Alcune, infatti, sono dotate di una specie di ironia inglese che non viene colta a primo impatto.

Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza. (Oscar Wilde);

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene. (Mark Twain);

La vita è una cosa troppo importante per poterne parlare seriamente. (Oscar Wilde);

Goditi la vita. C’è un sacco di tempo per essere morto. (Hans Christian Andersen);

I politici e i pannolini devono essere cambiati spesso, e per la stessa ragione. (Mark Twain);

Andare in chiesa non ti rende più cristiano di quanto l’andare in un garage faccia di te un’automobile. (Billy Sunday);

Penso che Dio, nel creare l’uomo, abbia in qualche modo sopravvalutato le sue capacità. (Oscar Wilde);

Non voglio che la gente sia troppo simpatica, così mi risparmia il fastidio di cercare di piacergli. (Jane Austen);

L’ottimista afferma che viviamo nel migliore dei mondi possibili, il pessimista teme che sia vero. (James Branch Cabell);

Se potessi dare un calcio nel sedere alla persona responsabile della maggior parte dei tuoi problemi, non potresti poi sederti per un mese. (Theodore Roosevelt);

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male. (Charles M. Schulz);

La differenza tra un intellettuale e un operaio? L’operaio si lava le mani prima di pisciare, l’intellettuale dopo. (Jacques Prévert);

Non voglio andare in paradiso. Nessuno dei miei amici è lì. (Oscar Wilde).

