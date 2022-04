Green Pass base o rafforzato: ecco in quali luoghi è ancora necessario mostrare la certificazione dal 1° aprile.

Il 31 marzo l’Italia ha messo fine a oltre due anni di stato d’emergenza. La pandemia da Covid non è ancora finita, ma il peggio potrebbe essere alle spalle, nonostante la risalita costante dei contagi nelle ultime settimane. Con il decreto del governo varato lo scorso 17 marzo il nostro Paese si avvia a rientrare in quella che una volta considervamo la normalità. Ma bisognerà comunque procedere per gradi, e non verranno cancellate tutte le misure di colpo.

In molti, in questa transizione, si stanno dunque chiedendo dove servirà ancora il Green Pass, base o rafforzato, e dove si potrà invece farne a meno. Proviamo a fare chiarezza.

Addio Green Pass rafforzato?

Se la certificazione verde resta ancora importante per molte attività, il super Green Pass, ottenibile solo tramite guarigione o vaccinazione, perde invece quasi totalmente il suo valore. Non sarà più necessario agli over 50 per accedere al proprio posto di lavoro, e non servirà nemmeno per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale o per accedere a uffici pubblici, banche, poste, negozi, tabaccherie e altre attività commerciali.

super green pass

In pratica il certificato rafforzato rimarrà obbligatorio, almeno fino al 30 aprile, solo per poter entrare in centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi che si terranno al chiuso (nei palazzetti). Cosa cambia invece per quello base?

Dove serve ancora la certificazione base

La situazione è leggermente diversa per quanto riguarda la versione base della certificazione verde. Il Green Pass resterà infatti obbligatorio per diverse attività al chiuso almeno fino al 30 aprile. In particolare, dovremo mostrarlo per entrare in bar e ristoranti al chiuso, cinema e teatri, attività sportive e spogliatoi, corsi di formazione, concorsi pubblici e anche per i mezzi di trasporto.

Non sarà invece necessario mostrare la certificazione, nemmeno nella sua versione standard, ottenibile anche tramite un semplice tampone molecolare o rapido negativo, per qualunque tipo di attività che si svolgerà all’aperto.

