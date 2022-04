Vladimir Putin ha parlato di denazificare l’Ucraina, rispolverando un termine risalente al periodo post Seconda guerra mondiale.

Tra i termini entrati nel glossario del conflitto in Ucraina intrapreso dall’esercito russo c’è anche denazificare. In un discorso alla propria Nazione, il presidente Putin l’ha utilizzato insieme a demilitarizzare. Secondo il Cremlino era necessario scendere in guerra per perseguire l’obiettivo. Così poco più tardi hanno avuto inizio i bombardamenti, gettando l’Europa intera nel massimo sconforto. La parola non ha, però, origini recenti, bensì esiste da decenni, da una delle pagine più nere di sempre dell’umanità. Semplicemente il numero uno di Mosca ha deciso di tirarla “fuori dal cassetto” per giustificare le azioni bellicose ordinate. Passiamo, dunque, a esaminarla nei paragrafi seguenti.

Origine: dal tedesco Nazi, ossia nazismo.

dal tedesco Nazi, ossia nazismo. Dove viene usato: per indicare l’atto di eliminare influenze e origine nazista.

per indicare l’atto di eliminare influenze e origine nazista. Lingua: italiano.

italiano. Diffusione: in ambito socio-politico.

Il significato di denazificare

Vladimir Putin

Originariamente richiamava l’iniziativa degli Alleati, che, una volta cessata la Seconda guerra mondiale, avevano il diktat di cancellare ogni traccia del nazismo in Germania e in Austria. Togliere qualsiasi segno del passaggio di Adolf Hitler, reo di intaccare società, economia, stampa, cultura e giustizia. Si abbatterono costruzioni dedicate al Fuhrer, sciolti partiti filo-nazisti, cacciati funzionari del Reich da posizioni di influenza. Il programma fu introdotto successivamente al conflitto e rafforzato dalla Conferenza di Potsdam.

Secondo la propaganda di Mosca, all’interno del governo ucraino vi sarebbero dei filo-nazisti, una potenziale minaccia. Dal 2014, quando la Russia stabilì per l’annessione della Crimea, Vladimir Putin si è continuamente così espresso nei confronti di Kiev. E non ha mai rettificato la posizione fino all’attacco delle truppe.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Il proposito di denizificare l’Ucraina di Putin rischia di rafforzare i neonazisti nel Vecchio Continente”.

“La tv russa ammette: “ci vorranno anni per denazificare l’Ucraina””.

