Si possono usare in diversi luoghi e contesti: ecco alcune frasi divertenti sulle donne che possono far migliorare la giornata.

Il mondo femminile è pieno di pregi, ma anche di difetti (così come lo è quello maschile). A volte questi ultimi si fanno notare al gentil sesso attraverso delle frasi simpatiche, che ovviamente non devono mai sfociare in insulti o in concetti diffamatori. Inoltre, ci sono diversi modi e contesti in cui si possono utilizzare, dai messaggi agli stati di Whatsapp. Ecco quindi una rassegna delle migliori frasi divertenti sulle donne, da utilizzare in ogni occasione (anche per farsi quattro risate in compagnia).

Battute sulle donne: da dire facendo molta attenzione

Come accennato prima, bisogna fare attenzione quando gli uomini mandano delle frasi divertenti sulle donne, in particolare quando le inviano ad alcune amiche, che la possono prendere a male (oppure ridere anche). Si può attirare le ire del mondo femminile unito. Ecco alcuni esempi di frasi e battute da usare con moderazione:

La cosa peggiore che si possa fare ad una donna è chiuderla in una stanza con mille cappelli e neanche uno specchio. – Henny Youngman

I cinque minuti di una donna sono come gli anni dei cani: li devi moltiplicare per sette! – Dario Cassini

La grande domanda… alla quale non sono stato in grado di rispondere, nonostante i miei trent’anni di ricerca nell’anima femminile, è: “Che cosa vuole una donna?”. – Sigmund Freud

Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione è single. – Anonimo

Battute sulle donne

La maggior parte delle donne cerca un uomo che le faccia ridere e sentire al sicuro. Quindi, praticamente un clown ninja. – Anonimo

Ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un’insalata e una scenata. – Mark Twain

L’uomo avrà scoperto il fuoco, ma la donna ha scoperto come giocarci. – Carrie di Sex and the City

Frasi divertenti sulle donne e uomini: tutte da ridere!

Tra le frasi divertenti che si possono usare, ce ne sono alcune che vanno bene per definire al meglio (con anche qualche risata) il rapporto che c’è (o non c’è) tra uomo e donna. Ecco alcuni esempi:

La prima cosa che deve fare una donna quando desidera un uomo è fuggire. – Moliere

Ci vogliono venti anni a una donna per fare del proprio figlio un uomo, e venti minuti a un’altra donna per farne un idiota. – Charles Dickens

Non è che sono contrario al matrimonio; però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. – Massimo Troisi

Gli uomini vogliono sempre essere il primo amore di una donna. Le donne, invece, vogliono essere l’ultimo amore di un uomo. – Oscar Wilde

Frasi divertenti sulle donne