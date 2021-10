Che cos’è il cerchio di Itten? Scopriamo come si utilizza questo strumento professionale e perché può tornarci utile ogni giorno.

Il cerchio cromatico di Itten è uno strumento indispensabile per coloro che, per professione o per hobby, si occupano del corretto abbinamento dei colori. Contiene tutte le tonalità delle colorazioni fino ad oggi conosciute e, se utilizzato nel modo giusto, consente di analizzare tutte le relazioni tra i colori.

Cerchio di Itten: cos’è e come si utilizza

Ideato da Johannes Itten, il cerchio dei colori è uno strumento indispensabile per coloro che si occupano del giusto abbinamento delle tonalità. Dal consulente d’immagine all’architetto, passando per il pittore e, perché no, le persone comuni. Se utilizzato nel modo corretto, infatti, il disco cromatico di Itten consente di non sbagliare nemmeno un outfit oppure il restyling della casa. Innanzitutto, divide le tonalità in primarie e secondarie, poi suggerisce la relazione tra loro e, infine, indica i sei colori terziari che nascono dall’unione tra primari e secondari. E’ così composto:

triangolo dei colori centrale composto dai 3 primari, ovvero giallo, rosso e blu;

tre triangoli creati dall’unione dei colori primari che formano i colori secondari, ovvero arancio, viola e verde;

cerchio esterno dei colori terziari, cioè quelli nati dalla combinazione di un primario con un secondario.

Il disco di Itten si deve utilizzare seguendo alcune regole di base. Il cerchio è diviso in spicchi, quindi l’abbinamento tra le tonalità che si trovano nello stesso spicchio genera un effetto armonioso ed equilibrato. Se, invece, vogliamo ottenere un effetto vivace e brioso, bisogna utilizzare i colori che si trovano nella parte opposta.

Come fare il cerchio di Itten

Il cerchio di Itten si può realizzare anche a casa, utilizzando un compasso, una matita, un righello e i colori. Dopo aver creato con il compasso un cerchio delle dimensioni che preferite, disegnate due dodecagoni. Fissando la punta metallica sul cerchio, tracciate un segno su quest’ultima, dopo di che proseguite puntando il compasso sul segno realizzato in precedenza. Proseguite in questo modo fino a quando i punti saranno sei. A questo punto, usando il righello unite i vari punti in sequenza, in modo da ottenere un esagono regolare. Infine, armatevi di tanta pazienza e colorate seguendo le disposizioni di Itten.