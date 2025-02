Come trasformare un addio al nubilato in un’esperienza memorabile? Ho scoperto un team di professionisti in grado di pensare a ogni dettaglio e soddisfare tutte le esigenze, senza lasciare nulla al caso!

Divertente, avventuroso, coinvolgente e un po’ folle, in una parola leggendario: ecco come dovrebbe essere l’addio al nubilato perfetto, destinato a restare per sempre nella memoria della futura sposa e delle sue accompagnatrici.

Mi è già capitato di partecipare a questo tipo di eventi in passato, ma è la prima volta che sono io a occuparmi dell’organizzazione. Il mio obiettivo è uno solo: vivere e far vivere un’esperienza originale e indimenticabile.

Da dove iniziare? Bisogna scegliere la location, pensare alle attività da fare, raccogliere le quote di partecipazione ed effettuare tutte le prenotazioni. Un impegno che richiede molto tempo e che, indubbiamente, può rivelarsi molto stressante.

Fortunatamente, cercando in rete, ho scoperto l’esistenza di un servizio professionale, efficiente e completo che soddisfa tutte le mie esigenze!

Addio al nubilato senza pensieri e per tutti i gusti

Navigando su Internet, mi sono imbattuta nel sito web di Notte da Leoni, il primo e unico tour operator italiano interamente dedicato all’organizzazione di addii al nubilato e al celibato. Ho così scoperto la sua ricca offerta di pacchetti esclusivi e completi, pensati appositamente per questo tipo di eventi.

Le esperienze tra cui scegliere sono tantissime, da esplorare in base alla destinazione e alla tipologia di attività dalle più rilassanti a quelle più sfrenate e stravaganti. Si può optare per una notte in Spa o un pic-nic in vigna, per una giornata in spiaggia che si conclude con una serata in discoteca o per una insolita cena con delitto, ma anche per una caccia al tesoro interattiva, un party a bordo di un catamarano o uno shooting fotografico all’insegna del divertimento. Non mancano le proposte più adrenaliniche, come un corso di sopravvivenza e, per le più temerarie, un weekend di sfide a tema Hunger Games o Squid Game…

A prescindere dal pacchetto scelto, in ogni caso, è il team di Notte da Leoni a occuparsi di tutto, dalla prenotazione dell’hotel e delle altre attività (tra cui i trasferimenti dall’hotel ai locali, escluso il viaggio per raggiungere la destinazione iniziale) fino ai gadget da fornire a tutti i partecipanti, compreso un servizio di assistenza per l’intera durata dell’esperienza. Anche la stampa personalizzata delle t-shirt è inclusa nel servizio!

Considerando tutti questi vantaggi e le recensioni praticamente tutte positive, non ho potuto che scegliere di affidarmi alla professionalità di Notte da Leoni.

Pianificare l’addio al nubilato in 3 semplici step

Come ho fatto a pianificare un addio al nubilato in pochissimo tempo? Sono bastati 3 semplici passaggi partendo dal catalogo online di Notte da Leoni:

ho scelto la tipologia di esperienza più in linea con le preferenze della futura sposa e delle sue accompagnatrici, optando per “ Aperi Boat & Disco ”, un weekend sul Lago di Garda a base di relax e divertimento con giro in barca a largo di Sirmione, aperitivo a bordo e serata in uno dei locali dinner & dance più frequentati della zona;

”, un a base di con giro in barca a largo di Sirmione, aperitivo a bordo e serata in uno dei locali dinner & dance più frequentati della zona; ho prenotato il pacchetto direttamente dal sito web, selezionando la data dal calendario, indicando il numero dei presenti e versando solo una quota come acconto (tutti i partecipanti, infatti, possono pagare la loro quota individualmente);

(tutti i partecipanti, infatti, possono pagare la loro quota individualmente); ho atteso la conferma della disponibilità via e-mail, che ho ricevuto entro 72 ore.

Oggi mancano pochi giorni alla partenza e, come promesso, è arrivata anche la speciale Gift Box contenente tutto quello che serve per il viaggio, come il programma dettagliato, i voucher per l’hotel, le card per accedere ai servizi, una simpatica brochure di scherzi e giochi a tema, le t-shirt personalizzate e molti gadget a tema.

Nulla di più facile. Non vedo l’ora di partire e godermi un weekend memorabile insieme alla festeggiata e a tutto il “team bride”!