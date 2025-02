Voli che incontrano più turbolenze al mondo: le 6 tratte che i deboli di stomaco devono evitare

Quali sono i voli che incontrano più turbolenze al mondo? Scopriamo le 6 tratte che i deboli di stomaco devono assolutamente evitare.

L’aereo, al giorno d’oggi, è il mezzo di trasporto più gettonato, sia per brevi che lunghe distanze. Eppure, non tutti i voli possono definirsi piacevoli, specialmente quando si incontrano turbolenze che sembrano non finire mai. Vediamo quali sono le tratte che i deboli di stomaco o gli aerofobici dovrebbero evitare.

Voli che incontrano più turbolenze: ecco quali sono

Viaggiare in aereo è comodo, ma non sempre è un’esperienza piacevole. Spesso, a trasformare i voli in vere e proprie montagne russe sono le turbolenze. Perdite di quota e sobbalzi mettono in allarme i passeggeri, specialmente quelli più sensibili, fobici o ansiosi, che nella mente iniziano a immaginare scenari apocalittici. Fortunatamente, però, non tutte le tratte sono soggette a problemi di questo tipo.

Il sito di Turbli.com, partendo dai dati diffusi dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, ha stilato una mini classifica dei sei voli che incontrano più turbolenze al mondo. Sono stati presi in considerazione 10.000 tratte che collegano 550 aeroporti sparsi in ogni angolo del globo e il primo posto è stato conquistato dal percorso Mendoza (Argentina) – Santiago del Cile. Parliamo di un tragitto di 196 km, che è il più movimentato del pianeta per un semplice motivo: gli aerei sorvolano le Ande, zona in cui si formano parecchie perturbazioni.

L’Europa fuori dalle turbolenze, ma non sono escluse

Tra i voli aerei che incontrano più turbolenze al mondo non ci sono tratte europee. Ovviamente, questo non significa che viaggiare da Roma a Lisbona, giusto per citare due città dell’UE, metta al riparo da perdite di quota, sobbalzi e altri inconvenienti. Gli altri cinque percorsi che i deboli di stomaco e gli aerofobici dovrebbero evitare sono:

Cordova – Santiago;

Mendoza – Salta;

Mendoza – San Carlos de Bariloche;

Katmandu – Lhasa;

Chengdu – Lhasa.

Anche in queste tratte, le turbolenze sono date soprattutto dalle alte e lunghe catene montuose che si sorvolano.