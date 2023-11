Tra vintage e design, l’abitazione di Daniele Bossari e la moglie Filippa Lagerback è piena di compromessi: ecco tutto sulla loro casa a Varese!

Daniele Bossari è un conduttore televisivo e radiofonico di scuola vintage e zen, sia dal punto di vista lavorativo sia da quello dello stile di arredamento. La moglie Filippa Lagerback è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese che predilige lo stile modern design, l’opposto di suo marito. Possiamo quindi solo immaginare i compromessi raggiunti per la loro casa.

La dimora si trova in mezzo al verde nella città di Varese e rispecchia i colori e lo stile retrò, dagli anni venti agli anni settanta, soddisfacendo così i gusti di Daniele, immancabilmente rivisitati in chiave moderna dal gusto di Filippa.

Alla scoperta degli interni di casa Bossari

L’intera dimora gioca sui toni del blu, bianco e nero, come la stanza dedicata interamente alla lettura che è arricchita con lampade demodé, fino ad arrivare al soffitto in stile vintage… uno sfondo blu decorato con righe nere e pois bianchi.

Il soggiorno

Nel soggiorno, dove Daniele si rilassa con la moglie, la figlia Stella e il cane Whisky, possiamo trovare dei tavolini bassi in legno circondati da divani color senape e poltrone della stessa tonalità.

Il salone

Lo stupendo salone è arredato da un tavolo con sedie in stile retrò con un tocco di design, arricchita da un ritratto di Daniele e Filippa in stile pop art appoggiato a una delle molte librerie. Daniele, come si evince dalla grande quantità di volumi che possiede, ha sempre dichiarato di essere un grandissimo appassionato della letteratura italiana. Divani colorati e lampade completano il look della stanza rendendola unica nel suo genere.

Lo studio

Daniele non solo è un amante della letteratura, ma adora anche lo zen…infatti ha dedicato uno splendido angolo dalla casa, il suo studio, per la meditazione, seguendo la filosofia orientale in mezzo a una collezione di cristalli. Toni rilassanti, sempre sul blu e il bianco, che crea un’atmosfera rilassata e confortevole.

Questo lato zen di Daniele non è circoscritto solo nella sua stanza per la meditazione, ma invade tutta la casa con pezzi di cristalli unici dal gusto raffinato che creano un’atmosfera molto rilassante per tutta la famiglia.