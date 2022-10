Provvedimento da parte della Rai per Memo Remigi dopo il caso di queste ore a ‘Oggi è Un Altro Giorno’ che ha coinvolto Jessica Morlacchi.

Arrivano provvedimenti dopo la bufera scoppiata attorno a Memo Remigi. L’uomo è stato protagonista di un episodio davvero molto discusso a ‘Oggi è Un Altro Giorno’, programma condotto da Serena Bortone, per una possibile molestia ai danni di Jessica Morlacchi. La Rai si è espressa sulla vicenda sospendendo l’84enne.

Memo Remigi, la Rai lo fa fuori

Memo Remigi

Nella puntata odierna di ‘Oggi è Un Altro Giorno’, Serena Bortone aveva spiegato: “Da lunedì, Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato: in questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto riserbo ma ora che l’episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità, con voi, di esprimere solidarietà a Jessica, mia e della direttrice e dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora”.

Parole che facevano riferimento ad un video diventato virale nel quale l’uomo sembrava appunto molestare e palpeggiare la Morlacchi.

Sebbene Remigi si sia difeso spiegando le sue ragioni: “Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere”, la Rai ha deciso di “farlo fuori”.

Questo il comunicato dell’Azienda riportato dall’ANSA: “La Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma ‘Oggi è un altro giorno’ in onda su Rai1.

E ancora: “A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda – si legge nel testo- la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”.

Di seguito il post Twitter con il video di ciò che è accaduto:

Riproduzione riservata © 2022 - DG