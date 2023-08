Qualcosa si è rotto nel rapporto tra Meghan Markle e il Principe Harry. Pare proprio che tra i due le cose non vadano bene…

I media americani e non solo sono sicuri: Meghan Markle è sempre più sola. Isolata anche dal Principe Harry. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano di un rapporto tra i due ai minimi termini che darebbero conferma sulla crisi di cui si parla da settimane. Dopo l’avvistamento della donna sulla barca dell’ex, ora anche alcuni dettagli sulla vita di coppia che non funzionerebbe più.

Meghan Markle e il rapporto con Harry che non funziona

Meghan Markle e Harry

Non sembra essere un periodo particolarmente felice per la duchessa del Sussex che sarebbe rimasta, di fatto, isolata non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista sentimentale e privato. Pare, infatti, che il Principe Harry sia stufo di lei.

Le indiscrezioni riportate da Chi fanno riferimento a diversi media americani che sembrano certi della crisi di coppia e non solo.

“Il principe, dice qualcuno, non sopporta la vita effimera di Los Angeles, non sopporta tutto questo rincorrere il successo e i soldi ad ogni costo (d’altronde non ha mai lavorato). E non sopporta più Meghan, al punto che vuole prendere e andarsene da solo in Africa, il suo vero grande amore, per girare un documentario sull’impegno charity della principessa Diana nel continente”.

Non solo. Secondo i media americani, il Principe sarebbe talmente tanto stufo di sua moglie tanto da aver preso la decisione di trascorrere fuori casa tutte le notti della settimana.

Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti ufficiali sul conto della coppia. Il periodo, però, sembra essere decisamente negativo.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Chi con alcuni passaggi sulle indiscrezioni relative alla coppia: