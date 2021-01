Matteo Salvini e quei like misteriosi su Instagram a Selvaggia Roma. Cosa sta succedendo fra il politico e la showgirl?

Nessun flirt in corso, almeno per il momento, fra Selvaggia Roma e Matteo Salvini ma soltanto un reciproco scambio di like che non è passato di certo inosservato ai milioni di utenti in rete. Da tempo infatti la showgirl romana e il leader della Lega si scambiano consensi via social, con esattezza su Instagram e questo non fa altro che scatenare l’attenzione e la curiosità dei rispettivi followers. Ecco quello che sta succedendo.

Matteo Salvini e i like a Selvaggia Roma

Il politico milanese, impegnato ufficialmente con Francesca Verdini, sul suo account Instagram segue davvero pochissimi profili e fra questi c’è anche quello dell’ex gieffina, Selvaggia Roma.

Quest’ultima che con i suoi selfie e le foto in spiaggia continua a fare incetta di like in rete, pare aver suscitato anche le attenzioni del leader della Lega il quale ha, in più occasioni e al momento solo virtualmente, apprezzato le doti della bella showgirl.

Matteo Salvini e Francesca Verdini

Sembra che il primo like che Matteo Salvini abbia dispensato nei confronti dell’influencer ed ex concorrente di Temptation Island risalga allo scorso Settembre e che in seguito tali apprezzamenti si siano però sempre più intensificati. Inutile dire che i commenti in rete sull’accaduto si concentrano soprattutto sulla fidanzata del leader della Lega, Francesca Verdini e di come questa abbia appreso e reagito a tali gesti.