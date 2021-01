Papa Francesco sta male: qualcuno sostiene che ci sia “un’operazione urgente” in ballo, altri parlano di semplice “dieta”. Qual è la verità?

Da tempo ormai, si parla delle condizioni di salute di Papa Francesco. Nelle ultime ore, però, un settimanale spagnolo ha parlato di “un’operazione urgente“. Stessa tesi per Dagospia. Il Messaggero e tanti altri quotidiani, però, hanno ipotizzato una banale “dieta“. La domanda, quindi, sorge spontanea: qual è la situazione reale di Bergoglio? Al momento, non abbiamo alcuna certezza da parte della Santa Sede, ma sembra che Papa Francesco abbia solo dei problemi di sciatalgia. Tra l’altro, è proprio a causa di questa patologia che ha rinunciato ad alcuni impegni pubblici.

Papa Francesco sta male? Le sue condizioni

La salute di Papa Francesco preoccupa i suoi tantissimi fedeli sparsi in ogni angolo del globo. Bergoglio, che fin dalla sua elezione a Pontefice ha riscosso più apprezzamenti di Joseph Ratzinger, soffre di sciatalgia. A causa dei forti dolori, infatti, è stato costretto a rinunciare a diverse celebrazioni eucaristiche e a cancellare alcuni impegni pubblici.

Qualche giorno fa, però, il settimanale spagnolo Vida Nueva ha parlato di un intervento chirurgico per risolvere la situazione. Stesse affermazioni da parte di Dagospia, che scrive: “Papa Francesco sarà sottoposto a un intervento chirurgico urgente per risolvere i problemi di deambulazione provocati dal nervo sciatico. Che gli procurano ‘tan dolorosos ahaques”.

A quanto pare, però, sia il settimanale spagnolo che il magazine di Roberto D’Agostino hanno preso un abbaglio: Bergoglio dovrà semplicemente mettersi a dieta.

Bergoglio dovrà mettersi a dieta

Il prossimo 17 dicembre, Papa Francesco compirà 85 anni, per cui che abbia alcuni problemi di salute è normalissimo. Stando a quanto scrive il Messaggero, però, il Pontefice non dovrà sottoporsi a nessuna “operazione urgente”, ma seguirà una semplice dieta per perdere “7/8 chili“.

Bergoglio, quindi, sarà costretto a cambiare regime alimentare per alleggerire il peso sulle articolazioni. Così facendo, l’infiammazione al nervo sciatico dovrebbe pian piano diminuire. Secondo numerosi quotidiani, i test clinici condotti hanno escluso lesioni più gravi o altre complicanze. Pertanto, i fedeli possono stare tranquilli: Papa Francesco non finirà sotto i ferri. La Santa Sede, al momento, non ha rilasciato nessun comunicato in merito alla salute di Bergoglio.