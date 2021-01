Ilaria D’Amico, da sempre estremamente riservata, ha parlato della sua famiglia, soffermandosi sul rapporto con Gigi Buffon.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono una coppia da ben otto anni. Dopo che il calciatore ha mandato all’aria il matrimonio con Alena Seredova, dando grande scandalo, l’amore con la conduttrice sportiva è esploso con la nascita del piccolo Leopoldo Mattia. Da sempre estremamente riservata, la D’Amico ha deciso di raccontarsi un po’. Dalla famiglia al rapporto con Gigi, Ilaria si è sbottonata e ha parlato dell’uomo che le ha reso la vita più bella. “Lui è gioia di vivere“, ha ammesso.

Ilaria D’Amico su Gigi Buffon

Da quando si sono incontrati per la prima volta, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon non si sono più lasciati. Nonostante le malelingue, il loro rapporto è andato avanti come un treno. Nel 2016 sono diventati genitori di Leopoldo Mattia, la luce dei loro occhi. Il calciatore è papà di altri due figli, Louis Thomas di 13 anni e David Lee di 11, avuti da Alena Seredova, mentre la conduttrice sportiva è mamma anche di Pietro, avuto dall’ex Rocco Attisani.

Gigi Buffon

Una grande famiglia allargata, tenuta unita proprio da Gigi. E’ stata la stessa Ilaria a confessare che il suo uomo, sempre mite e dolce, è il collante della loro esistenza. Pensando al Buffon dei campi da calcio, questa descrizione fa sorridere.

“Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l’agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose. È un ottimista. È gioia di vivere”, ha raccontato Ilaria.

Un amore esploso all’improvviso

La storia d’amore tra Ilaria e Gigi ha fatto molto discutere, soprattutto all’inizio. Nell’immaginario collettivo, infatti, il calciatore era felicemente sposato con Alena Seredova e nessuno si aspettava la presenza del ‘terzo incomodo’. Quello che sembrava un banale flirt, è diventato poi un rapporto stabile e, soprattutto, solido.

Fin dall’inizio della loro relazione, la D’Amico e il suo principe azzurro hanno fatto il possibile per tenersi lontano dal gossip. Difficilmente concedono interviste e quando lo fanno sono sempre molto discreti. Oggi, a distanza di otto anni dall’inizio della love story, la coppia è più unita che mai e continua a vivere la propria esistenza lontano dai riflettori.