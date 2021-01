Elisabetta Gregoraci, ospite di Verissimo, ha confessato di aver subito un’operazione molto delicata: l’asportazione di un polipo all’utero.

Ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 30 gennaio 2021, Elisabetta Gregoraci ha parlato di un momento molto delicato della sua vita. Qualche settimana fa, dopo l’esperienza sconvolgente nella Casa del Grande Fratello Vip, si è dovuta sottoporre ad un intervento molto delicato. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata ricoverata in ospedale per l’asportazione di un polipo all’utero. Ha vissuto giorni molto delicati e ha ammesso di aver avuto paura. Questo episodio, infatti, l’ha riportata a qualche anno fa, quando ha perso sua madre per un brutto tumore.

Elisabetta Gregoraci: l’operazione all’utero

Nella puntata di Verissimo in onda sabato 30 gennaio su Canale 5, Elisabetta Gregoraci sarà ospite con la sorella Marzia. Per la prima volta, la showgirl racconta a Silvia Toffanin le ultime e difficili settimane della sua vita. Dopo aver vissuto per tre mesi nella Casa del Grande Fratello Vip, ha dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta è stata operata all’utero. Dopo una visita di routine dal ginecologo, l’ex “Vippona” ha ricevuto una vera e propria doccia fredda: l’indomani si sarebbe dovuta sottoporre ad un intervento.

“Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”, ha ammesso la Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci, operazione andata bene

L’ex signora Briatore ha confidato a Silvia Toffanin di aver avuto molta paura. Non tanto per l’intervento in sé, quanto per i ricordi che lo stesso ha risvegliato. Qualche anno fa, infatti, Elisabetta ha perso sua madre per un tumore e quando il medico le ha parlato dell’intervento, la sua mente è inevitabilmente tornata a quel terribile lutto.

“Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma, ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”, ha ammesso la Gregoraci.

Ad oggi, la showgirl sta bene, ma ha voluto parlare di questo suo momento difficile per ribadire l’importanza della prevenzione.