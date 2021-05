Matteo Salvini non ha intenzione di sposare Francesca Verdini. Il leader di Lega Nord, però, ha ammesso che con lei sta molto bene.

Nessun matrimonio in vista tra Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini. Il leader di Lega Nord non ha intenzione di portare all’altare la compagna, ma ha ammesso che con lei sta molto bene. Eppure, un chiacchiericcio sempre più insistente, lo vedeva ad un passo dalle seconde nozze. La storia d’amore tra il leader della Lega e Francesca Verdini procede a gonfie vele, eppure Salvini non ha nessuna intenzione di giurarle amore eterno. Intervistato dal settimanale Oggi, l’ex fidanzato di Elisa Isoardi ha confessato che non c’è nessun matrimonio in programma con la sua dolce metà.

Matteo Salvini non sposa Francesca Verdini

“Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma“, ha tuonato Matteo senza lasciare spazio a dubbi. Lui e Francesca vanno d’amore e d’accordo e, per il momento, i fiori d’arancio non sono nell’aria. E’ bene sottolineare che Salvini si è già sposato una volta, ma il rapporto non è andato come si immaginava. Inoltre, è già papà di due figli, Federico nato nel 2003 dall’ex moglie Fabrizia Ielluzzi e Mirta venuta alla luce nel 2012 dall’ex compagna Giulia Martinelli. Pertanto, è probabile che il politico voglia procedere con i cosiddetti piedi di piombo.

Ecco l’ultima foto di coppia condivisa da Salvini su Instagram:

Matteo e Francesca: se son rose fioriranno

La prima volta che Matteo e Francesca sono stati pizzicati insieme era l’aprile del 2019, quando uscivano mano nella mano da un cinema romano. Da quel momento in poi, i due piccioncini sono usciti allo scoperto e non si sono mai nascosti dai fotografi. In ogni paparazzata appaiono sempre sorridenti e, per ora, non hanno mai fatto parlare di loro per una crisi o presunta tale. Insomma, anche se il matrimonio non dovesse mai arrivare, potrebbero sempre vivere “felici e contenti”. D’altronde, sembra che la Verdini non sia ancora pronta per il grande passo. Recentemente, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato:

“Non abbiamo fretta, ho 28 anni, posso aspettare. (…) Mi piace così com’è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza“.

Quando si sono conosciuti, la Verdini era single da tempo, mentre Salvini usciva da una lunga storia d’amore con Elisa Isoardi. Tra loro la passione è scoccata in un lampo ed oggi sono più affiatati che mai. La 28enne, dulcis in fundo, sembra che abbia un bel rapporto anche con la secondogenita del politico.