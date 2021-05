Un terribile lutto ha colpito la famiglia di Rita Dalla Chiesa. A darne il triste annuncio è stata proprio la conduttrice via social.

E’ scomparsa Emila Cestelli la cognata di Rita Dalla Chiesa nonché la moglie di suo fratello Nando. A darne il triste annuncio è stata proprio la nota giornalista e conduttrice televisiva italiana attraverso un lungo post sul suo account Instagram e dove per ricordare la donna, ha condiviso una tenera immagine di lei abbracciata al marito.

Il post di Rita Dalla Chiesa per la scomparsa della cognata

“Un dolore, che si aggiunge ai troppi che la nostra famiglia ha già vissuto” scrive così Rita Dalla Chiesa in lungo e commovente post su Instagram annunciando così, la prematura scomparsa di Emilia sua cognata e moglie di suo fratello Nando. Le parole della conduttrice e giornalista sono state accompagnate da un romantico scatto in cui Emilia e Nando erano abbracciati in riva al mare.

“Eravamo in vacanza a Sellia Marina, due anni fa. Li ho sorpresi al tramonto, di spalle, abbracciati, mentre guardavano il mare. Loro, Nando e Emilia, il “professore” e “la Biondina”, hanno vissuto una storia di amore vero lunga 51 anni. Sempre abbracciati… Sempre complici. L’uno la forza dell’altra….” – Ha scritto via social Rita Dalla Chiesa .

“….Stamattina, dopo una malattia divorante, feroce, Emilia ha dovuto lasciare quell’abbraccio che è’ stato la sua casa per tutta la vita. Ed è andata verso il mare da sola. A noi ha lasciato la grande eredità di avere lottato per ogni suo respiro. E lei e’ arrivata, finalmente,in fondo all’orizzonte che guardava con il suo Prof quella sera di due anni fa. Grazie, Emu’, per tutto quello che ci hai regalato” .

Le condoglianze a Rita dalla Chiesa

Sono stati davvero tantissimi i messaggi di condoglianze che Rita Dalla Chiesa ha ricevuto sotto il suo post da parte di parenti, amici, followers ma anche da parte degli stessi colleghi del mondo dello spettacolo. Manila Nazzaro, Stefanio Orlando , Gianluigi Nuzzi, Mara Venier, Carolyn Smith e molti altri ancora, hanno voluto esprimere tutto il loro cordoglio e a loro vicinanza per la perdita che ha colpito la famiglia di Rita Dalla Chiesa.