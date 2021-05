Lando Buzzanca è in ospedale e la sua compagna, Francesca Della Valle, ha protestato perché le sarebbe stato vietato di incontrarlo.

Dal 2016 Lando Buzzanca fa coppia fissa con Francesca Della Valle ma nel 2014 – quando l’attore è stato colpito da un’ischemia cerebrale – i suoi figli hanno nominato un amministratore di sostegno che potesse occuparsi dei suoi beni e che, oggi, impedirebbe alla donna di far visita all’uomo in ospedale e di avere sue notizie. Buzzanca – stando a quanto rivelato da Oggi – sarebbe infatti ricoverato all’ospedale Santo Spirito a seguito di un incidente domestico.

“Io amo Lando e voglio salvargli la vita. Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere in un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo”, ha dichiarato la donna a Oggi.

Lando Buzzanca

Lando Buzzanca in ospedale: lo sfogo della compagna

Per volontà di un assistente di sostegno (che sarebbe stato scelto dai figli di Lando Buzzanca) Francesca Della Valle non potrebbe avere contatto con l’attore 85enne, attualmente ricoverato a seguito di un incidente casalingo.

Al settimanale Oggi la donna ha affidato il suo sfogo per la situazione e ha manifestato la sua preoccupazione per il compagno. “Noi siamo una coppia riconosciuta da anni, abbiamo vissuto il nostro amore pubblicamente. Lando ha dichiarato in tv che mi voleva sposare… Ho persino scritto al presidente della Repubblica per chiedergli aiuto. Perché Lando Buzzanca è un pezzo di storia del cinema italiano, patrimonio della nostra cultura. E come tale va tutelato”, ha dichiarato Francesca Della Valle, che è uscita allo scoperto con Buzzanca nel 2016 (6 anni più tardi dalla scomparsa di Lucia Peralta, moglie scomparsa dell’attore).

Le condizioni dell’attore

Al momento non sono noti dettagli sulle condizioni di salute di Lando Buzzanca ma, stando a quanto rivelato da Oggi, l’attore sarebbe rimasto vittima di una brutta caduta. Attualmente i figli dell’attore (Mario e Massimiliano) non hanno replicato contro quanto affermato da Francesca Della Valle in merito all’amministratore di sostegno da loro scelto.