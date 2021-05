Filippo Magnini ha svelato i retroscena della sua prima notte di nozze come marito di Giorgia Palmas, con cui si è sposato in gran segreto.

Dopo aver rinviato le loro nozze per quasi un anno a causa dell’emergenza Coronavirus, Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati in gran segreto il 12 maggio 2021 alla presenza di pochi amici e parenti. All’indomani dalle nozze il nuotatore ha confessato i retroscena sulla sua “prima notte” come marito di Giorgia Palmas, con cui è diventato da poco genitore della piccola Mia (nata il 25 settembre scorso). “È stata pazzesca! Ovvero, abbiamo dormito io, Giorgia e Mia in mezzo a noi. Eravamo distrutti, nonostante non avessimo fatto il party. Eravamo veramente felici, ma stanchissimi”, ha dichiarato ironico il nuotatore a Chi, mentre la Palmas gli ha fatto eco affermando: “Una notte di nozze proprio rock’n’roll“.

Filippo Magnini Giorgia Palmas

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: la prima notte di nozze

Dopo aver rinviato il loro matrimonio per oltre un anno, e dopo aver nel frattempo realizzato il sogno di diventare genitori, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono convolati a nozze. I due hanno dovuto rinunciare – per il momento – a fare le cose in grande, e alla cerimonia non sarebbero state presenti più di 15 persone (a causa delle norme contro il Coronavirus). “Ci siamo adeguati alle leggi dettate dall’emergenza Covid, lo abbiamo fatto noi per noi, ed è stato bellissimo”, ha raccontato Magnini a Chi.

I due hanno promesso che non appena sarà possibile si sposeranno di nuovo in Chiesa e organizzeranno una grande festa. Intanto la coppia sembra intenzionata a godersi questo momento molto speciale nonostante la pandemia ancora in atto. “Verranno tempi migliori, alla fine conta solo l’amore. Ci sarà tempo per gioire in chiesa dinanzi al buon Dio e alle persone che amiamo”, ha dichiarato Giorgia Palmas.

Il desiderio di un altro figlio

Al settimanale di Alfonso Signorini in merito all’eventualità di un altro figlio insieme i due hanno risposto con un lapidario “vedremo”. Per il momento si godono la loro famiglia “allargata” insieme alla piccola Mia (loro prima figlia) e Sofia (la figlia che Giorgia Palmas ha avuto durante la sua precedente relazione con Davide Bombardini).