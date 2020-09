Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno annunciato di esser diventati genitori della piccola Mia. Il campione ha dedicato alla bambina un tenero messaggio.

Il 25 settembre Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono finalmente diventati genitori: è nata la piccola Mia. La coppia – che aveva tenuto nascosto il nome della piccola fino al giorno della nascita – ha dato l’annuncio con enorme entusiasmo.

La Palmas ha postato una foto della manina della piccola e ha scritto: “Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. (…) Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire”. Magnini invece ha postato un’immagine con la figlia in braccio e ha scritto nel suo post: “E io ti guardo per ore ed ore. Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango… Piccola MIA sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire”.

Giorgia Palmas e Magnini genitori: è nata Mia

Con enorme gioia Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno annunciato la nascita della loro bambina. La coppia è legata nel 2017, e a marzo avrebbe dovuto convolare a nozze (che erano state rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus).

Filippo Magnini Giorgia Palmas

Poco tempo dopo i due avevano annunciato di essere in attesa della piccola, prima figlia per il campione e seconda per la showgirl (che ha già una figlia, Sofia, nata dalla sua precedente relazione con Davide Bombardini). Magnini non aveva mai fatto segreto di desiderare presto un figlio tutto suo, e ora che è nata la piccola Mia il sogno suo e della Palmas si è finalmente realizzato. “Il nostro sogno diventato realtà (…e quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto”, ha scritto la showgirl in ospedale. Ora che la famiglia è al completo i fan sono in attesa di scoprire quando verranno celebrate le loro attesissime nozze.