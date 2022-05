Un matrimonio sul Lago di Como è il sogno di molti: la location più gettonata è Villa Bonomi, la stessa scelta da Palmas e Magnini.

Sposarsi sul Lago di Como è un vero e proprio sogno: non è solo l’ambiente lacustre a creare un’atmosfera magica, ma anche le bellissime dimore storiche qui situate. Tra queste, la location più gettonata, sia da persone famose che da gente comune, è Villa Bonomi. Circondata da un parco di quattro ettari, offre ogni tipo di servizio.

Matrimonio sul Lago di Como: Villa Bonomi è un sogno

Situata in Via Bignanico numero 65, a Como, Villa Bonomi è una delle location più amate da coloro che scelgono di sposarsi su “quel ramo del lago“. Costruita negli anni Venti del Novecento, la dimora storica è stata ristrutturata intorno al 1960 dal celebre architetto milanese Luigi Caccia Dominioni per volere del cavaliere Antonio Ratti.

Villa Bonomi si affaccia sulla costa occidentale del Lago di Como ed è circondata da un bellissimo giardino di 4 ettari, progettato da Pietro Porcinai, uno dei più importanti architetti paesaggisti del 1900. La dimora è composta da tre piani, su cui sono dislocate undici camere da letto e suites arredate fin nei minimi dettagli. Ci sono anche diversi saloni e ambienti di servizio, una piscina all’aperto e stanze dedicate al benessere. Qui i clienti possono usufruire di massaggi e trattamenti estetici. La residenza di lusso offre anche uno chef personale, un insegnante di yoga, un agente di sicurezza privato, un personal shopper e una baby sitter.

Il giardino è il punto forte di Villa Bonomi

Negli anni, Villa Bonomi è stata scelta come residenza o location per matrimoni da tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, ad esempio, si sono giurati amore eterno qui, con una cerimonia da favola, lo scorso 14 maggio. Oltre alla struttura, questa dimora storica si distingue anche per il suo bellissimo giardino che si sviluppa su più livelli. Lo spazio all’aperto offre scale e vialetti che conducono ad una terrazza che offre una vista mozzafiato sul Lago di Como. Dulcis in fundo, nel parco di Villa Bonomi c’è anche un bosco, dove è possibile fare una passeggiata immersi nella natura.

Riproduzione riservata © 2022 - DG