Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono finalmente convolati a nozze: la cerimonia si è svolta in gran segreto e alla presenza di pochi intimi.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati con rito civile alla presenza dei parenti più stretti. I due lo hanno annunciato con enorme gioia via social, dove hanno promesso che quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente finita convoleranno a nozze anche in Chiesa e con grandi festeggiamenti. La coppia avrebbe dovuto sposarsi a marzo 2020 ma poi la pandemia li aveva costretti a rimandare a data da destinarsi. Ora sono finalmente marito e moglie e a settembre 2020 hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo della loro prima figlia, la piccola Mia.

“Abbiamo detto sì. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri familiari stretti e sì, c’erano anche le mascherine. Ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la vita. Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto, ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico”, hanno annunciato i due nel loro post.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: il matrimonio

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono finalmente marito e moglie: la coppia ha dato l’annuncio a cose fatte tramite social, dopo che per un anno avevano dovuto rinviare il loro matrimonio a causa dell’emergenza sanitaria: “Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora”, ha scritto Giorgia Palmas dando l’annuncio ai fan. La coppia si è sposata con rito civile alla presenza di pochi intimi e hanno annunciato che più avanti, quando l’emergenza sanitaria sarà ormai un ricordo, si sposeranno anche in chiesa.

La nuova vita insieme

Nel 2018 i due hanno ufficializzato la loro liaison, che ben presto si è trasformata in una storia importante: il 25 settembre 2020 è nata la loro prima figlia, Mia, e oggi i due sono più felici ed uniti che mai. Oltre alla figlia appena nata i due vivono insieme a Sofia, la prima figlia che Giorgia Palmas ha avuto insieme al suo ex, Davide Bombardini.