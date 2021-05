Chiara Ferragni ha annunciato via social che lei e Fedez hanno comprato la loro prima casa insieme a Milano.

Ora che alla famiglia Ferragni si è aggiunta la piccola Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di acquistare una nuova casa: ad annunciarlo ci ha pensato la stessa influencer, più felice che mai. L’appartamento – che si troverebbe nel prestigioso quartiere di CityLife a Milano, dove i due risiedono attualmente – sarebbe in via di costruzione e pertanto la coppia potrà personalizzare ogni minimo dettaglio. Il loro trasferimento è previsto per il 2022: “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”, ha spiegato l’influencer.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez: la nuova casa

La casa dei Ferragnez

Dopo aver vissuto per un periodo a Los Angeles in attesa che nascesse il loro primo figlio (Leone Lucia Ferragni) la coppia ha affittato uno degli attici più esclusivi di Milano che ora, a causa dell’arrivo della loro seconda figlia, si sta rivelando troppo “piccolo”. La coppia ha quindi deciso di acquistare un nuovo appartamento e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più.