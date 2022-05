Chromecast: come funziona la chiavetta prodotta da Google? Scopriamo come fare per ricevere in tv contenuti in streaming da Internet.

Prodotta da Google, Chromecast consente di vedere in televisione contenuti in streaming da Internet ed effettuare il mirroring con gli schermi di smartphone, tablet e pc. Scopriamo come funziona, come si installa e cosa fare per portare a termine la configurazione.

Chromecast: come funziona?

Utilizzare Chromecast non è difficile e, una volta installata, servono davvero pochi secondi per visualizzare in televisione i contenuti che desideriamo. La prima cosa da fare è inserire la chiavetta prodotta da Google nell’ingresso HDMI della tv. Dopo di che, prendete il cavetto USB fornito in dotazione e inserite un’estremità nell’ingresso del Chromecast e l’altra in quello del televisore o di una presa elettrica. A questo punto, scaricate e avviate l’app Google Home (disponibile sia per Android che per iOS) sul vostro smartphone. Iniziate così la configurazione, con tanto di procedura guidata per creare una nuova casa e aggiungere tutti i dispositivi rilevati.

Terminato questo passaggio, la chiavetta è quasi installata e si può iniziare a vedere come funziona Google cast. Non dovete fare altro che attendere che Chromecast venga riconosciuto e controllare che il codice mostrato sullo schermo della tv sia lo stesso di quello che appare sul cellulare. Infine, collegate alla rete Wifi e concludete la configurazione seguendo le indicazioni della procedura guidata.

Come usare Chromecast

A questo punto, Chromecast è installato sul vostro televisore e, come accade con Fire Tv Stick di Amazon, potete iniziare a vedere tutti i contenuti streaming che preferite. Inoltre, se siete in possesso di Google Home potete anche avviare un programma con i soli comandi vocali.

Per capire meglio Chromecast 2 come funziona, può essere utile fare un esempio pratico: se scegliete di vedere un contenuto di Netflix, o qualsiasi altra app presente nel vostro smartphone, non dovete fare altro che avviare la trasmissione e gustarvi il titolo scelto. Quando volete cessare la visione, avviate l’app Google Home e interrompete il mirroring.

E’ bene sottolineare che, tra Android e iOS c’è una piccola differenza: con il primo è possibile replicare in tv contenuti e schermo, mentre con il secondo soltanto le applicazioni scaricate sul dispositivo. Come già sottolineato, la chiavetta prodotta da Google funziona anche con computer e tablet. Le procedure di configurazione e utilizzo sono identiche.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG