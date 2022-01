Come vedere TimVision su tv smart? Vediamo come avere accesso a film, serie tv e partite di calcio anche su dispositivi non smart.

Da anni, ormai, è necessario avere abbonamenti specifici per avere accesso a contenuti aggiuntivi, come film, serie tv e partite di calcio, oltre a quelli proposti dalle principali Reti televisive. Tra le tante piattaforme streaming c’è anche TimVision, di proprietà della Tim. Vediamo come come vedere TimVision su tv smart e altri dispositivi.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Come vedere TimVision su tv smart: consigli

Mentre Netflix ha aperto l’era dei contenuti on demand, anche se arrivato in seguito a Sky, TimVision sembra che stia ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico. Il merito, molto probabilmente, è del pacchetto Calcio. Tralasciando ciò, la piattaforma streaming offre anche pellicole, serie tv e tanti altri contenuti esclusivi. Di proprietà della compagnia di telecomunicazioni Telecom Italia Spa, a TimVision si può accedere sia da smart tv che da altri dispositivi.

Se siete in possesso di una tv smart il procedimento per installare o aprire l’applicazione è semplicissimo. In alcuni televisori è già presente, per cui non bisogna fare altro che cliccare sull’apposita icona e scegliere tra i contenuti proposti. In caso contrario, collegatevi allo store delle app e digitate la scritta TimVision. Una volta trovata, date l’ok con il pulsante installa. Appena terminato questo passaggio è necessario attivare il pacchetto. Dovrete registrarvi sul sito ufficiale di TimVision, creando un account con la propria email. E’ nella posta elettronica che vi arriverà il link per completare la registrazione. Fatto ciò, preparate i popcorn e godetevi il titolo che più preferite.

Come vedere TimVision su tv non smart

Dopo aver visto come guardare TimVision su smart tv e come installare TimVision, diamo uno sguardo a cosa si può fare se non si è in possesso di una televisione di questo tipo. Potete utilizzare la chiavetta Fire Stick di Amazon e del Google Chromecast, ovvero due dispositivi che vanno collegati alla porta HDMI della tv. Questa vi consentirà la connessione ad internet e, di conseguenza, uno store apposito dove trovare l’applicazione in questione. Questa soluzione, tra l’altro, è valida anche per coloro che hanno una smart tv ma non riescono a trovare l’app nello store. Ovviamente, anche tramite Fire Stick o Google Chromecast è necessario registrarsi su TimVision e avere le credenziali di accesso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG