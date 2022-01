Come aumentare i followers su Instagram? Vediamo se ci sono consigli e trucchi per veder crescere i seguaci in modo sostanzioso.

Quanti lavorano sui social oppure desiderano diventare popolari devono necessariamente avere un vasto seguito. Se non avete intenzione di spendere dei soldi per veder crescere il vostro pubblico, potete tentare di seguire strategie gratuite e trucchi efficaci: vediamo come aumentare i followers su Instagram.

Come avere più seguaci su Instagram: consigli

L’aumento dei seguaci su Instagram è fondamentale per quanti vogliono lavorare sui social oppure sono alla ricerca di popolarità. Ovviamente, coloro che sono già famosi non badano troppo al numero dei followers e se proprio desiderano crescere si affidano nelle mani di un’apposita agenzia e sborsano una certa somma di denaro per raggiungere lo scopo. Ci sono, però, delle tecniche per aumentare seguaci su Instagram del tutto gratuite e, soprattutto, efficaci. Senza ombra di dubbio, la prima cosa da fare è dare una personalità al proprio account. Cercate di postare sempre contenuti di qualità e in linea con i vostri desideri. Se, ad esempio, vorreste affermarvi nel mondo della moda, puntate su questo settore e non parlate di calcio. Cambiate look più volte al giorno e mostrate ai fan ciò di cui siete capaci. Inoltre, usate sempre gli stessi filtri, in modo da non confondere il pubblico.

Fatta questa piccola e breve premessa, vediamo come avere tanti follower su Instagram. Innanzitutto, è bene collegare il proprio account IG a Facebook, in modo da guadagnare già i primi seguaci. Se i vostri amici di FB vedono che avete anche un profilo su IG non ci penseranno due volte a seguirvi anche sull’altro social.

Un’altra tecnica infallibile riguarda i follow che andrete e mettere. In un primo momento, cercate di seguire soprattutto persone che si sono iscritte a Instagram da poco. Secondo le statistiche, infatti, è assai probabile che loro ricambino il ‘segui’. Cercateli utilizzando l’hashtag #firstposts e il gioco è fatto.

Aumenta seguaci Instagram: pochi trucchi e il gioco è fatto

Dopo aver visto come aumentare followers Instagram, vediamo come avere tantissimi seguaci su Instagram. La prima regola, anche se non conoscete bene la lingua, è comunicare in inglese. In questo modo vi rivolgerete ad un pubblico internazionale e il numero dei fan aumenterà nel giro di pochi giorni. Ovviamente, il contenuto condiviso sulla piattaforma deve essere interessante e corredato dagli hashtag più popolari. Per scoprire quali sono basta sbirciare Top Hashtag oppure scaricare applicazioni a tema, come Tags For Like, disponibile sia per Apple che per Android.

Un’altra strategia da tenere bene a mente è condividere i post in orari considerati giusti: una foto ogni 3/4 ore e soprattutto dopo le 17. Infine, alla domanda come avere più follower su Instagram, risponde bene l’app Turbo Followers o altre che hanno lo stesso scopo. Come suggerisce il nome, si tratta di applicazioni che aiutano ad aumentare il numero dei seguaci.

