Installare app su smart tv: qual è il metodo più corretto per installare delle app sul proprio apparecchio televisivo collegato a internet.

Se una volta il massimo problema all’acquisto di un nuovo televisore era la sintonizzazione dei canali, da fare in automatico o manualmente, con l’avvento delle smart tv le opzioni a nostra disposizione sono diventate tantissime. Con le tv intelligenti, rigorosamente collegate a internet, possiamo interagire con i nostri social, guardare video su YouTube, giocare, ascoltare musica, e ovviamente anche scaricare app. Non tutte le applicazioni disponibili sui nostri store sono però presenti per gli apparecchi televisivi. Se ti stai chiedendo come installare app su smart tv, questa guida potrebbe fare al caso tuo. Ecco alcuni passasggi fondamentali.

Come installare app su smart tv

Installare app su smart tv da USB è possibile. Anzi, è uno dei metodi più semplici e consigliati per riuscirci. Basta salvare su una pendrive il file APK dell’applicazione che si desidera installare, collegarle la USB al televisore (che deve essere un televisore con sistema operativo Android) e installarla tramite un file manager.

tv

Per quanto riguarda l’installazione di app senza chiavetta ci sono però una serie di passaggi che sono possibili su tutti i modelli di smart tv, a prescindere dal produttore e dal sistema operativo, con qualche differenza nelle modalità di accesso e nelle funzioni.

Il primo punto, necessario e fondamentale per poter installare un’app, è il colelegamento del televisore a internet. Per farlo basta accedere al menu delle impostazioni, premere su Rete, Connessione o Internet e scegliere la nostra linea, inserendo la password. Una volta collegato il televisore, premiamo sul tasto Home e apriamo lo store integrato nello smart tv. Qui cerchiamo l’app attraverso la funzione di ricerca, e una volta trovata basta selezionare il pulsante Scarica o Installa per avviare il download. Dovrebbe bastare questo per riuscire a ottenere l’app sul tuo dispositivo. Fermo restando che non tutte le app sono disponibili per ogni tipo di smart tv. Insomma, installare app non è difficile, e anzi è forse anche più semplice di risintonizzare i canali.

Come installare app Timvision su smart tv

Se ami il calcio o semplicemente hai scelto Timvision come piattaforma d’intrattenimento, ti starai chiedendo come installare l’app sul tuo smart tv. Disponibile sui modelli Samsung dal 2014, su quelli LG con sistema Web Os e su quelli Hisense e Android. Solitamente dovrebbe essere già preinstallata, quindi ti basterà cercare tra le app rintracciabili dal tasto Home per potervi accedere. Se non la trovi, vai sullo store e ricercala seguendo il procedimento precedentemente illustrato. Se nello store non è presente, è probabile che il tuo televisore non possa supportarla.

Se invece stai cercando come installare app Dazn su smart tv, sappi che anche in questo caso il procedimento è uguale a quello già illustrato per Timvision. Dopo esserti connesso a Internet, non dovrai fare altro che accedere allo store dell applicazioni e cercare quella della nota app dedicata allo sport. Qualora non fosse presente sullo store, cerca informazioni sul tuo apparecchio e sulla possibile incompatibilità con Dazn. Quelli compatibili sono infatti solo i seguenti: Amazon Fire Tv, Android Tv, Apple Tv, Google Chromecast, LG Web Os, Panasonic Smart Tv, Samsung Tizen Tv, Sony’s Android Tv, Hisense Tv, Timvision Box. Ogni altra informazione è disponibile sul sito Dazn.