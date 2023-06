La Masseria Almadava, scelta da Chiara Ferragni per le vacanze, si trova in Puglia: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla struttura.

Chiara Ferragni ha scelto di concedersi una vacanza in un posto magico. Stiamo parlando della Masseria Almadava in Puglia, precisamente a Polignano a mare. La dimora di charme si trova a metà strada tra la collina e il mare e offre stanze e ambienti comuni molto particolari: ecco cosa c’è da sapere sul resort.

Masseria Almadava in Puglia: la location scelta da Chiara Ferragni per le vacanze

La Masseria Almadava è situata in Via dei Longobardi 889 a Polignano a mare, in provincia di Bari. Con una costruzione tipica delle altre masserie presenti in Puglia, è curata fin nei minimi dettagli per regalare agli ospiti un soggiorno unico. Non a caso, Chiara Ferragni l’ha scelta per trascorrervi qualche giorno di vacanza insieme a Fedez e ai loro piccoli Leone e Vittoria.

Un resort di lusso immerso nella campagna pugliese, situato a metà strada tra il mare e la collina, che offre soltanto sei camere, una grande piscina all’aperto e un ristorante. Tutte le stanze sono luminose, spaziose e arredate con mobili “non convenzionali“. Gli spazi comuni, invece, sono “frutto di un meticoloso lavoro di recupero“.

Costruita nel 1800, la Masseria Almadava è stata completamente ristrutturata dai proprietari con un solo scopo: far riassaporare agli ospiti i ritmi lenti del passato, della natura e della vita contadina. Tutte le camere presentano letto king size, bagno privato con doccia, minibar e cassaforte.

Masseria Almadava in Puglia: quanto costa?

Il ristorante della Masseria Almadava offre prodotti a km 0, naturali e biologici. La struttura dispone di un orto, un frutteto, un agrumeto e una cantina. La colazione intercontinentale è offerta con un ricco buffet, aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 10:00. Per quanto riguarda il prezzo, nel mese di settembre una notte in camera doppia con colazione compresa costa 344 euro. Nel mese di agosto, molto probabilmente, i costi sono più alti.

