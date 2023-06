Qual è il significato di Guasto d’amore di Bresh? La canzone è una dedica d’amore spassionata a Genova e al Genoa.

Guasto d’amore di Bresh è una canzone chiaramente dedicata a Genova e alla squadra di calcio che rappresenta la città. Eppure, le parole e la melodia hanno fatto breccia anche nel cuore di quanti non appartengono alla stessa fede calcistica del rapper. Vediamo il significato e il testo.

Guasto d’amore di Bresh: il significato della canzone

Uscita il 27 gennaio del 2023, la canzone Guasto d’amore di Bresh è contenuta all’interno dell’omonimo album. Il brano ha una storia molto particolare. L’artista, infatti, lo ha scritto ben prima del lancio e l’ha fatto ascoltare in anteprima ai fan nell’autunno 2022, durante i live nei club. I seguaci del rapper l’hanno talmente apprezzata che hanno chiesto a gran voce la sua pubblicazione. Il pezzo è dedicato alla sua città, Genova, e all’amore che nutre nei confronti della relativa squadra di calcio, il Genoa. Una vera e propria dichiarazione che, grazie alle parole semplici e schiette, arriva dritta al cuore.

“Perché una guerra d’amore vale come una partita

Se non avessi mai perso, non saprei cos’è la sfida

Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina“.

Bresh spiega le emozioni che prova quando assiste alla squadra della sua città, quel bisogno di cantare “fino a farmi lacrimare“.

“Ho un guasto d’amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare“.

Il videoclip di Guasto d’amore vede Brash per le strade della sua città, insieme ai fan e a tutti i tifosi del Genoa. Una dedica d’amore spassionata, un legame profondo, che niente e nessuno riuscirà mai a distruggere. D’altronde, il rapper sa che, anche quando sarà altrove, tornerà sempre da ‘lei’.

Ecco il video di Guasto d’amore di Bresh:

Guasto d’amore di Bresh: il testo della canzone

E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira

Una canzone leggera che mi pesi sulla vita

Quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare…

