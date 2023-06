Wimbledon dice addio alla regola sul total white: la norma, però, è stata modificata soltanto per le donne. Ecco cosa potranno indossare.

Grande cambiamento nel rigido protocollo di Wimbledon. L’AD dell’Old England Club ha annunciato che, dopo le lamentele degli anni passati, le donne potranno dire addio al total white, ma non del tutto. Vediamo cosa potranno indossare in campo le tenniste e qual è il motivo per cui la regola è stata modificata.

Wimbledon: le donne possono dire addio al total white

Dopo 146 anni, cambiano le regole di Wimbledon, il torneo di tennis più antico al mondo. Dopo le lamentele dei tennisti, l’AD dell’Old England Club, Ian Hewitt, ha annunciato il cambiamento di una delle tante regole della competizione sportiva: l’addio al total white. Fino ad oggi, tutti i tennisti, a prescindere dal sesso, erano obbligati a presentarsi in campo solo ed esclusivamente vestiti di bianco. Questa norma è stata istituita sul finire dell’Ottocento, per cercare di mascherare le inevitabili macchie di sudore dei giocatori.

Da adesso in poi, le donne potranno dire addio al total white. Il motivo, ovviamente, è da ricollegare al ciclo mestruale e a qualche incidente che potrebbe mettere in imbarazzo le tenniste. Ian Hewitt si augura “che questa regola aiuti le giocatrici a concentrarsi solo sulle prestazioni sportive“.

Wimbledon: ecco cosa potranno indossare le donne

Le donne che saranno in gara a Wimbledon potranno dire addio al total white, ma non del tutto. La nuova regola, infatti, stabilisce che il bianco resterà comunque il colore da indossare, ma non per i pantaloncini. Questo significa che le tenniste potranno “indossare sotto-pantaloncini a tinta unita di colore medio/scuro a condizione che non siano più lunghi dei pantaloncini o della gonna“. Così facendo, le sportive che si troveranno a giocare durante il ciclo mestruale non avranno alcun pensiero oltre alla competizione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG