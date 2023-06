I Coldplay stanno dando spettacolo a Milano: ecco la scaletta dei concerti della band allo Stadio San Siro.

Dopo aver regalato grandissime emozioni alla città di Napoli con il doppio straordinario concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, i Coldplay si sono spostati a Milano. La seconda e ultima tappa italiana del loro Music of the Spheres World Tour è infatti rappresentata proprio dalla città meneghina, e in particolare dallo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, con un poker di date sold out, per un totale di 224mila spettatori in totale.

Un quartetto di spettacoli attesi per oltre un anno e in grando di rispettare le altissime aspettative dei fan, come dimostrato dai primi due spettacolari concerti, andati in scena il 25 e il 26 giugno. Ma siamo solo a metà del cammino. Chris Martin e compagni replicheranno lo show anche il 28 e il 29 giugno, per emozionare i propri fan italiani con una scaletta ricca di successi e di straordinarie sorprese. Scopriamo insieme tutte le canzoni e l’ordine in cui verranno cantate.

Coldplay in concerto in Italia: emozioni e sorprese

Non sono mancate fin qui le sorprese per i fan dei Coldplay nei primi quattro concerti italiani del loro tour, i due di Napoli e i primi due di Milano. Ad esempio, nella città partenopea Chris Martin e il resto della band hanno deciso di proporre ai fan un omaggio spettacolare alla città intonando una versione molto emozionante e rispettosa di Napule è, grande classico di Pino Daniele.

Coldplay

In tutti i loro concerti la band inglese cerca infatti di regalare un momento speciale al proprio pubblico, esibendosi in almeno una canzone rappresentativa della città o del paese in cui si trovano. A Milano, non a caso, si sono cimentati in un’originale versione di O mia bela Madunina, l’inno non ufficiale della città. E nel secondo appuntamento sono andati anche oltre. Sul palco con loro, nella serata del 26 giugno, si è presentato a sorpresa anche Zucchero, con cui la band ha suonato una straordinaria versione di Diamante.

Insomma, con i Coldplay i colpi di scena non mancano, ed è per questo che è difficile prevedere quello che potrà accadere nelle ultime due straordinarie date della leg italiana del loro tour. Per avere un’idea di ciò che ci aspetta, però, ricostruiamo qual è stata la scaletta di base dei concerti della band nel Music of the Spheres World Tour 2023.

La scaletta dei concerti di Milano

Aperti dagli scozzesi Chvrches e da Mara Sattei, i concerti dei Coldplay a Milano (come nel resto del mondo) si articolano su quattro atti differenti, ribattezzati con quattro nomi diversi. Atti che si svolgono su tre palchi distinti, ognuno con il proprio set.

Il primo atto si intitola Planets ed è formato da queste canzoni:

– Flying

– Music of the Spheres (Intro)

– Higher Power

– Adventure of a Lifetime

– Paradise

– Charlie Brown

– The Scientist

Dai pianeti ai satelliti. Il secondo atto si intitola Moons ed è forse il più movimentato:

– Viva la Vida

– Hymn for the Weekend

– Let Somebody Go

– Politik

– In My Place

– Yellow

– Sunrise

Si passa quindi alle stelle, Stars, per un’immersione nella magia di alcuni grandi classici e di hit più recenti:

– Human Heart

– People of the Pride

– Clocks

– Infinity Song

– Something Just Like This

– Midnight

– My Universe

– A Sky Full of Stars

E dopo un viaggio all’interno di un universo di colori, suoni e musica proveniente da vari mondi, si torna a casa con l’ultimo atto, Home, il più intenso ed emozionante:

– Sparks

– Magic

– Humankind

– Fix You

– Biutyful

– A Wave (outro)

Questa di base la scaletta presentata durante il tour, con gli innesti imprevedibili degli omaggi alle varie città e altri extra, come accaduto nel caso dell’apparizione improvvisa di Zucchero.

