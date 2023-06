Un arredamento molto particolare per uno splendido e ricercato appartamento: ecco in nido di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa nel cuore della capitale.

Filippo Bisciglia è un ex gieffino (e presentatore di Temptation Island) mentre Pamela Camassa è una showgirl, modella e cantante. I due stanno insieme da oltre 10 anni e vivono nella Capitale italiana in uno dei quartieri residenziali più ambiti.

Il loro appartamento è molto particolare, arredato in stile minimal e total white con pezzi di design e ricercati: fatto appositamente per lasciare stupiti gli ospiti. Scopriamo insieme com’è arredata la casa di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa!

Com’è arredato l’appartamento di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa?

Partendo dalla cucina, notiamo subito uno stile semplice, che punta tutto sull’effetto optical mediante piastrelle dalle tonalità del nero, del bianco e del grigio. Il piano di lavoro bianco con gli sportelli, i fornelli e i cassetti neri catturano l’attenzione, facendoci pensare a Pamela che si diverte in cucina cantando (come ci ha mostrato lei stessa in un video su Instagram).

Il salone è il luogo perfetto per il relax, nonché la stanza preferita da Filippo che dopo una giornata di lavoro come presentatore di Temptation Island si prende il suo meritato riposo.

Le pareti sono interamente bianche, decorate da un immenso specchio rettangolare, che dà luce e spazio alla stanza. Per smorzare il bianco optical, troviamo un vaso nero con dei fiori finti e delle lampade grigio scuro.

Per una sala di questo calibro, non poteva mancare un enorme divano bianco (all’apparenza anche molto comodo), pieno di cuscini.

Nella grande sala non mancano poi gli elementi d’arredo ricercati come il cabinato vintage che Filippo ha ricevuto in regalo da un suo caro amico.

L’ambiente più incredibile dell’appartamento, però, è decisamente l’ampia terrazza con splendida vista su Roma. Decorata con piante e un tavolo per accogliere gli ospiti, è più grande di quanto possiate immaginare, perché mentre Pamela prende il sole, mentre Filippo ci gioca a tennis e talvolta anche a calcio!

