La mascherina appanna gli occhiali? Un bel problema per chi deve andare al lavoro o a fare la spesa! Ecco 3 consigli attuati anche dalla polizia di Tokyo!

Se anche tu quando metti la mascherina per uscire di casa non vedi più niente a causa degli occhiali appannati, di sicuro sarai a caccia di una soluzione. Noi te ne diamo non una ma tre, per permetterti di far convivere mascherina e occhiali da vista. Consigli semplici e di facile applicazione che arrivano direttamente dalla polizia di Tokyo. Ecco quali sono nel dettaglio.

Mascherina e occhiali appannati? Come fare per evitarlo

Il Tokyo Metropolitan Police Department ha pubblicato a dicembre, in corrispondenza dell’influenza stagionale e non certo pensando alla pandemia da coronavirus COVID-19, due consigli per evitare l’appannamento degli occhiali con l’utilizzo della mascherina. Ha ripreso questi metodi anche il sito bollablu.it, che organizza corsi di sub a Perugia e Umbria.

Occhiali appannati con la mascherina

– Piegare la mascherina. Il primo consiglio della polizia di Tokyo è di fare una piccola piega sulla mascherina chirurgica appena sopra il naso e verso il basso. Così si rinuncerà a parte della protezione, ma si eviterà che il calore prodotto al suo interno salga verso le lenti, appannandole. Se utilizzi questo metodo fai molta attenzione quando lavori o esci di casa per fare la spesa. Ecco come si può fare con il video di bollablu:

– Il fazzoletto di carta. Il secondo metodo non sacrifica spazio protettivo e può essere utilizzato per tutte le mascherine anti contagio. Basterà piegare e inserire nella parte superiore della mascherina un fazzoletto di carta. In questo modo, a contatto con il naso, rimarrà ben aderente e non farà salire verso l’alto il calore.

– Come ha spiegato divulgando in un video il circolo bolleblu.it, c’è un terzo possibile metodo, anche se meno efficace, per evitare la condensa sulle lenti: utilizzare un semplice spray antiappannante.

Basterà passare sulle lenti lo spray, far agire per qualche minuto come da istruzioni e poi risciacquare bene con dell’acqua. È consigliabile ripetere l’operazione più di una volta per essere più sicuri dell’efficacia, come ammette anche l’articolo sul sito del circolo.