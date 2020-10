Da giovedì 29 ottobre iniziano i live di X Factor 2020: parte la sfida tra i 12 protagonisti del talent show e dei loro coach.

Dopo le Audizioni, i Bootcamp e la Last Call, la quattordicesima edizione di X Factor entra nel vivo con i live. Ogni giovedì sera, a partire dal 29 ottobre 2020, su Sky Uno e su Now TV dalla nuova e moderna Sky Wifi Arena vanno in onda le puntate del talent show condotto da Daniele Cattelan. I 12 concorrenti in gara divisi in quatto squadre, Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over, si sfidano nelle sette puntate previste, l’ultima è quella della finale.

X Factor 2020 su Sky e TV 8: quando vedere le puntate

Come detto in precedenza, a partire da giovedì 29 ottobre, dalle ore 21.15, ogni settimana viene trasmessa su Sky Uno una nuova puntata di X Factor 2020. Chi non fosse abbonato alla piattaforma satellitare, può comunque vedere le varie puntate in chiaro su TV 8, ma con qualche giorno di ritardo.

Fonte foto: https://www.facebook.com/xfactoritalia/

Al mercoledì successivo alla diretta, quindi a partire dal 4 novembre, su TV 8 vanno infatti in onda le repliche. C’è solo una puntata che è trasmessa in diretta sia da Sky Uno che da TV 8: la finale in programma giovedì 10 dicembre 2020. Le varie puntate sono disponibili anche in streaming su Sky Go.

X Factor 2020: i giudici

Oltre che i concorrenti, i grandi protagonisti di X Factor 2020 sono anche i giudici: Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton.

Mika, come i fan del talent show sanno bene, è stato giudici di X Factor per tre edizioni, quelle del 2013, 2014 e 2015. Nelle tre edizioni successive si è invece potuto vedere dietro al bancone dei giudici Manuel Agnelli.

Emma Marrone invece la si era potuta vedere a X Factor solo in qualità di ospite, nel 2015. Il rapper Hell Raton, il cui vero nome è Manuel Zappadu, è invece all’esordio assoluto all’interno della trasmissione.

Fonte foto: https://www.facebook.com/xfactoritalia/