Kate e William stanno cercando una governante, ma chi sarà all’altezza di ricoprire il ruolo? Scopriamo cosa dice l’annuncio di lavoro!

Kate Middleton e William devono assumere una governante che si possa occupare delle loro diverse residenze. Ciò che però incuriosisce è la particolarità del loro annuncio. Attraverso l’offerta di lavoro, infatti, si apprende che la governante che si dovrà occupare delle residenze reali, dovrà corrispondere ad alcune caratteristiche imprescindibili.

La posizione lavorativa è d una certa importanza e impone, naturalmente, di avere già una certa esperienza nel ruolo. Ma ciò che più viene messo in evidenza attraverso l’annuncio è che chi aspira a ricoprire il ruolo sia dotato di grande discrezione.

La governante ideale per Kate e William: riservata e discreta

L’annuncio per la ricerca della governante è stato pubblicato tramite il sito ufficiale della Famiglia Reale. Secondo il comunicato, la candidata ideale dovrà riuscire ad occuparsi in maniera efficace della gestione della residenza reale. Ma non è tutto perché, per puntare a ricoprire la posizione di governante, bisognerà dimostrare di riuscire a lavorare con riserbo e discrezione.

William e Kate

Alla candidata sarà anche richiesto di sostituire, in sua assenza, la governante Senior. Per dimostrare di avere la giusta attitudine per il ruolo, quindi, bisognerà dimostrare senz’altro di avere una certa esperienza e di saper collaborare in maniera pro-attiva.

Cercasi governante a Kensington Palace

L’annuncio specifica che il luogo di lavoro sarà per lo più la residenza di Londra, Kensington Palace. Si tratta dell’abitazione principale dei duchi, ma il ruolo della governante potrebbe non esaurirsi lì. Infatti, nell’offerta di lavoro viene anche specificato che bisogna essere disposti a effettuare diverse trasferte. Questo lascia, dunque, pensare che la governante seguirà anche la famiglia nei suoi spostamenti in campagna, ad Anmer Hall.

In sostanza, quindi, la candidata ideale dovrà riuscire a lavorare con flessibilità e adattarsi al suo ruolo in ogni situazione. Le selezioni saranno aperte fino al prossimo 7 novembre e sarà possibile inoltrare la propria candidatura direttamente dal sito in cui è stato pubblicato l’annuncio. L’impiego non sarà certo facile da svolgere, tenendo conto che la residenza londinese si sviluppa su quattro piani e possiede 20 camere da letto.