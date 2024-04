Regali per tutti i piccoli bambini dell’ospedale San Gerardo di Monza. Il gesto di cuore di Marta Fascina che ha sorpreso tutti.

Al netto di qualche voce di troppo riguardo la sua attualità in politica, Marta Fascina è stata protagonista in questi giorni di un bellissimo gesto verso i bambini dell’ospedale San Gerardo di Monza. A raccontare le azioni dell’ultima fidanzata di Silvio Berlusconi è stato il settimanale, Chi.

Marta Fascina, il regalo ai bambini

Come sottolineato da Chi, i giorni che hanno preceduto la Pasqua sono stati ricchi di sorprese per i bambini dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Il merito è stato di Marta Fascina che, a quanto pare, sta portando avanti l’impegno di Silvio Berlusconi nei confronti della struttura ospedaliera. Il fondatore di Forza Italia, infatti, aveva sostenuto per molto tempo un gruppo di volontari che aiuta le donne malate di tumore in cura al San Gerardo. Ma oltre a questa iniziativa, il Cavaliere era solito fare anche altre donazioni.

In questo senso, l’ultima compagna del Cav, ha deciso di fare un bellissimo gesto per i piccoli pazienti della struttura.

La donna ha avuto un incontro privato durato circa due ore con i piccoli a cui ha portato regali personalizzati. Un modo speciale per rendere i giorni di Pasqua e Pasquetta più felici per loro.

La situazione in politica

Al netto della bella iniziativa della donna, la Fascina rimane al centro di tante altre voci relative al suo futuro in politica. La donna, infatti, è stata piuttosto criticata per le diverse assenze in Senato ed è stata anche “richiamata” a compiere i suoi doveri.

Staremo a vedere se effettivamente la politica tornerà al 100% ad essere attiva o meno per Forza Italia.

