Dopo aver distrutto il palco a Sanremo 2023, Blanco la passa liscia: assolto dal Tribunale. Il Codacons non ci sta.

In tanti ricorderanno l’ultima apparizione di Blanco al Festival di Sanremo 2023 con tanto di “distruzione” del palco dell’Ariston dove erano presenti tante rose, prese a calci dall’artista. Per quella vicenda, adesso, l’artista è stato assolto generando diverso malcontento, come quello del Codacons.

Blanco Sanremo 2023

Blanco assolto dal Tribunale

Le note vicende che hanno coinvolto Blanco a seguito della distruzione del palco dell’Ariston a Sanremo 2023 si sono risolte con un “nulla di fatto”, almeno per il Tribunale di Imperia.

Nell’edizione 2023 della kermesse musicale, l’artista, arrabbiato per dei problemi tecnici durante la sua esibizione come ospite, aveva deciso di fare, a modo suo, “spettacolo” distruggendo la coreografia con tantissime rose.

Il Gip di Imperia, adesso, ha assolto il cantante per aver danneggiato il palcoscenico durante la sua esibizione rigettando la denuncia del Codacons, dalla quale erano partite le indagini.

Il Codacons non ci sta

Dopo questa decisione, il Codacons è naturalmente insorto e con una nota ha spiegato: “Blanco non aveva alcun possibilità di vittoria, non partecipando ad alcuna gara ed essendo presente al Festival di Sanremo esclusivamente in qualità di ospite! Circostanza che, al contrario, aggrava il suo comportamento, del tutto ingiustificato e altamente diseducativo, considerato l’elevato seguito di giovanissimi vantato dall’artista”.

Il riferimento è alle motivazione dell’assoluzione dell’artista, “giustificato” per la tensione della gara – a cui però non ha preso parte -. Adesso, l’associazione per la difesa dei diritti dei consumatori, a seguito degli evidenti errori contenuti nella decisione del Gip di Imperia, presenterà istanza al presidente del Tribunale e alla Cassazione, chiedendo il riesame del provvedimento.

Va ricordato che Blanco, già all’epoca dei fatti, si era scusato per le sue azioni con i telespettatori, con i conduttori e con tutta la Rai.

Di seguito anche un vecchio post Instagram del cantante: