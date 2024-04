Duri attacchi a Beatrice Valli e alla sua famiglia. L’influencer ha deciso di rispondere a tono con tanto di sfogo pesantissimo.

Accuse e commenti offensivi contro Beatrice Valli e Marco Fantini e, quindi, sulla loro bella famiglia. Frasi e parole che sui social non sono passati inosservati all’influencer che ha deciso di replicare in modo molto duro a chi le aveva sottolineato il voler “ostentare” troppa ricchezza con scatti e location da sogno.

Beatrice Valli e le critiche social

Beatrice Valli

Negli ultimi giorni, la Valli ha condiviso, come spesso fa, diversi contenuti sui social. In particolare, quelle che sono state le sue vacanze insieme al marito Marco Fantini e alla sua famiglia. Per l’influencer una splendida “gita” in Puglia tra location mozzafiato e ottimo cibo.

Per qualche utente, però, quanto mostrato dalla famiglia è stato “un po’ troppo”. In questo senso, sono stati numerosi i commenti arrivati contro Beatrice e Marco accusati di ostentare il loro essere privilegiati.

Tra i tanti commenti che si possono leggere, anche uno in particolare: “Il problema è che avete strumentalizzato la vostra vita , la vostra intimità, i vostri figli le vostre case la vostra quotidianità per ostentare un mondo virtuale che poi non c’è […]”.

Il duro sfogo

Al netto di questo commento, la Valli ha deciso di sfogare tutto il proprio dissenso: “Stavo leggendo i commenti sotto alle mie foto e sempre di più mi convinco che i social non sono più un passatempo, uno sfogo, un lavoro positivo, anzi… riescono a tirare fuori il peggio dalle persone. In un mondo in cui tutti dovremmo fare la differenza cambiando il modo in cui ci rapportiamo con le persone, stiamo soltanto dando un pessimo esempio ai nostri figli, alle future generazioni e ai ragazzini che si rapportano con gli altri”, ha esordito l’influncer.

Poi, andandoci giù pesante: “Mi fa davvero schifo leggere tutto questo odio, tutta questa gelosia, questa invidia e cattiveria che traspare dai vostri commenti! Passate ore a guardare le vite di persone che non vi piacciono e commentate pure… Che problema devono avere le persone che sprecano così il loro tempo? Facendo in questo modo, vi sentite migliori?”.

La questione dell’odio social è una vicenda che coinvolge tantissimi volti noti e, alla quale, al momento nessuno è riuscito a porre rimedio.

Di seguito anche un post Instagram sotto al quale sono leggibili i tanti commenti ricevuti dall’influencer: