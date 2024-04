Elisabetta Canalis ha annunciato un nuovo arrivo in famiglia: la showgirl ha adottato Charlie. Il posto social commuove i fan.

Elisabetta Canalis allarga la sua famiglia e decise di adottare Charlie, un cagnolino di 10 anni che è stato abbandonato. L’annuncio pubblicato su Instagram ha commosso i fan dell’ex velina che ha commentato il post che ha raggiunto in poche ore 10mila likes.

La Canalis ha pubblicato un lungo post in cui ha raccontato la storia che l’ha legata per sempre al dolce cagnolino che è entrato a far parte della vita sua e della figlia Skyler Eva.

Ecco che cosa ha scritto Elisabetta per annunciare la bella novità.

Elisabetta Canalis aggiunge “Un posto a tavola”

La showgirl ha sempre parlato del suo amore per gli animali, e in special modo per i cani. Per questo, una volta incrociato lo sguardo con il dolce musetto di Charlie, Elisabetta non è riuscita a non innamorarsene.

“Charlie mi hai fregato anche tu come Nello e Megan! Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance. Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro, qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi li. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto” scrive Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Canalis: un nuovo arrivato in famiglia

Ora che il matrimonio con Brian Perri si è concluso, la Canalis si sta creando una nuova vita insieme alla figlia Skyler Eva.

Ma insieme a loro ci sono gli amici pelosi che sono una presenza costante nella vita della showgirl. E adesso alla famiglia Canalis si aggiunge il piccolo Charlie.