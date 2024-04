Gabriel Garko rivela qual è stata la sua reazione alla notizia della gravidanza dell’ex, Rosalinda Cannavò. Ecco cosa è successo.

La vita di Gabriel Garko è profondamente cambiata da quando ha scelto di fare coming out. Per un periodo si è allontanato dalle scene e dalla recitazione, e solamente adesso è pronto a tornare in pista. Infatti, l’attore è ora il protagonista della serie di Canale 5 Se potessi dirti addio.

Negli ultimi mesi ha avuto modo di rivelare interessanti dettagli legati al suo passato, tra cui il rapporto con la sua ex fidanzata Rosalinda Cannavò, ora incinta del compagno Andrea Zenga. Durante un’intervista a Chi, Garko ha rivelato come ha preso la notizia della gravidanza e quello che ha fatto subito dopo.

Gabriel Garko: il legame con Rosalinda Cannavò

Garko ha rivelato di essere “Contentissimo per lei, ci sentiamo per telefono e l’ho chiamata appena l’ho saputo, sono molto legato a lei“.

Ha, poi, aggiunto: “Ha chiuso un cerchio e, con l’arrivo di un figlio, ne aprirà un altro. Se siamo più felici rispetto ai tempi della nostra relazione? Sì, diciamo più sereni“.

Pare, quindi, che nonostante la loro relazione si sia conclusa ormai diversi anni fa, Gabriel e Rosalinda sono ancora molto affezionati l’uno all’altra.

Gabriel Garko: le riflessioni sulla sessualità

Nel corso dell’intervista l’attore ha affrontato temi importanti come la sessualità.

“In tante famiglie si parla poco di sessualità, ed è un errore enorme. I tabù sono prima di tutto nostri, la società ne mette tanti perché fanno comodo, ma penso che ciascuno abbia i suoi. Anche perché la parola “normalità” è una cosa stupida: quello che per me è normale magari non lo è per te. Normalità deriva da norma, da regola, ma chi stabilisce quali siano le regole e che cosa sia giusto?” ha dichiarato Garko.

Ha, infine, concluso: “Ogni persona deve avere la libertà di fare quello che è meglio per sé. Se fai una cosa con l’idea di essere un modello per gli altri diventi esibizionista, se le fai per te è un sentimento puro“.