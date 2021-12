La conduttrice e influencer Marialuisa Jacobelli è la protagonista del nuovo calendario 2022 di For Men, dove si presenta con delle foto molto sexy.

La mora che ha fatto impazzire il mondo del calcio è Marialuisa Jacobelli, la bella conduttrice e modella appassionata di sport, che ora è la protagonista del calendario 2022 della rivista For Men.

Il nuovo calendario, che sarà in edicola insieme alla rivista molto seguita dai lettori maschili, conterrà 14 foto esplosive, dove la giovane ventinovenne è stata fotografata senza veli dal fotografo Emanuele Jeane Appendino. Dodici mesi di fuoco con questi scatti, che la ritraggono bella e come mamma l’ha fatta.

Un appuntamento imperdibile per i lettori di For Men, giunto alla 21esima edizione, per accompagnarli nei prossimi 12 mesi insieme a una bellezza rara.

Il rapporto con lo sport della bella modella

Marialuisa Jacobelli è una conduttrice televisiva e modella italiana di 29 anni appassionata di sport, passione che ha ereditato dal padre, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport.

Il padre le ha passato la passione per lo sport, il fitness ma sopratutto il calcio, sport che pratica spesso e che segue assiduamente. Fin da piccola sviluppa una grande passione per il calcio e, seguendo le orme dl padre, nel 2017 a soli 25 anni, comincia a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo sportivo.

Al momento lavora per Direttacalcio di Topcalcio24 e nel 2018 viene chiamata a partecipare a Calcio&Mercato di Rai2 e Rai Sport e nel 2019 fa la sua apparizione a Quelli che… la serie B di Rai2.

