Un altro tassello nel triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil si aggiunge: l’attore si scaglia contro la compagna ma la gieffina smaschera i loro “teatrini”.

La dinamica quasi surreale che si sta creando nella Casa del GF Vip tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua. A quanto pare, l’attore non ha gradito gli sfoghi su Instagram della compagna e ha sbottato contro di lei parlando con Gianmaria. Anche Soleil ha fatto un passo ma contro entrambi dichiarando che non è la prima volta che si mettono d’accordo per fare “i teatrini”.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Alex e Soleil

Dopo aver letto le storie di Instagram di Delia Duran contro di lui, Alex Belli si sfoga con Gianmaria Antinolfi e, secondo Blogtivvù, dichiara: “Quando esco dal GF Vip ho tante cose da dirle. Quando Soleil mi ha chiesto “se non ci fossero state le telecamere?” In quel momento ho pensato “meglio che la blocco ora a questa”. Sei a casa tranquilla con i conti correnti pieni quindi stai buona“.

Queste le dure parole dell’attore per la compagna ma Soleil Sorge ne ha anche per lui: “So benissimo che tu e Delia eravate a cena nel momento in cui è uscita una paparazzata con una tipa ed entrambi eravate a conoscenza della cosa ed eravate a cena insieme in quella situazione di teatrini e cose… io lo so. Tu me l’hai confermato… ” A quanto pare, questa dinamica sfiora sempre di più i contorni di una fiction che tutti vogliono vedere come terminerà. Si attende un ulteriore confronto tra Delia e Alex.

Riproduzione riservata © 2021 - DG