Belen e Antonino sono stati paparazzati insieme con la piccola Luna Marì sempre più innamorati: la crisi sembra un ricordo lontano e la showgirl smentisce che ci sia stata una separazione tra i due.

Paparazzati da Chi, Belen e Antonino sono stati avvistati insieme al parco mentre passeggiavano innamorati con la piccola Luna Marì. La crisi sembra passata, anzi la stessa showgirl ammette che non si sono mai davvero lasciati.

Belen e Antonino stanno ancora insieme: crisi archiviata

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati paparazzati da Chi, mentre passeggiavano con Luna Marì. Sguardi complici, sempre più innamorati e la showgirl si è lasciata fotografare non sfuggendo al gossip. Proprio lei ha voluto mettere un punto sul gossip e alla domanda se fossero tornati insieme, risponde: “Noi due non ci siamo mai lasciati“.

La crisi però c’è stata, conferma il settimanale che nell’ultimo mese aveva seguito da vicino le dinamiche tra la coppia. Belen stessa era stata avvistata molte volte da sola e in compagnia dei fratelli. Questo unito alle frasi enigmatiche della presentatrice avevano fatto pensare ad una rottura tra i due. A quanto pare, non c’è stata nessuna separazione e i tanti flirt attribuiti alla modella argentina si sono rivelati un buco nell’acqua, esattamente come Damiano dei Maneskin.

