Secondo le indiscrezioni che stanno circolando sul web, Soleil Sorge e Delia Duran si conoscevano prima del GF Vip e tutto questo sarebbe una messa in scena.

Durante questa edizione del GF Vip 6, il pubblico ha assistito ad un vero e proprio triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. In molti, a causa delle dinamiche grottesche a cui hanno assistito, ipotizzano che sia tutta una messa in scena e che i tre siano d’accordo. Ora spunta un gossip che smaschera Soleil e Delia.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Soleil e Delia si conoscono da prima del GF Vip 6

Secondo il noto e informato influencer Amedeo Venza, Soleil Sorge e Delia Duran si conoscono da prima del GF Vip 6 e sarebbero amiche: “Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! – scrive Amedeo Venza nel suo profilo di Instagram – Qualche settimana prima dell’inizio del reality le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme a Ciccio Pasticcio e un noto manager di agenzia milanese. Smontato ufficialmente il teatrino!“.

Ma a dare ragione a questa ipotesi è il “popolo” che sospetta da tempo che il triangolo tra i tre sia tutto architettato per avere visibilità. Attualmente, abbiamo assistito alla dichiarazione d’amore di Alex Belli per la gieffina che però non intende far sbocciare per rimanere con la compagna Delia. Cosa accadrà nelle prossime ore?

Riproduzione riservata © 2021 - DG