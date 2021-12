Federica Pellegrini suggella l’addio al nuoto con un’ultima vittoria nei 200 metri stile libero e chiude così una carriera di successi e trionfi.

Federica Pellegrini vince la sua ultima gara, prima di dire definitivamente addio al nuoto. La carriera della “Divina” si chiude in bellezza, esattamente come è iniziata. Due medaglie olimpiche, 11 mondiali, 20 titoli europei, 8 mondiali e tanti altri successi e per la sportiva sono lacrime di commozione a salire per l’ultima volta sul podio.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Federica Pellegrini vince per l’ultima volta in nei 200 metri stile libero

Con un tempo di 1’54″95 e l’emozione in corpo, Federica Pellegrini regala un’ultima grande vittoria nei 200 stile libero e sale sul podio per l’ultima volta. Dopo questo trionfo, la Divina metterà la parola fine alla sua carriera che ha chiuso in bellezza come si era prefissata. Dopo l’addio al nuoto, si dedicherà alla sua vita privata. Già sono programmate le nozze con Matteo Giunta suo amore ed ex allenatore.

La Pellegrini ha poi commentato l’emozione per la sua ultima vittoria così ai microfoni della Rai: “Ero sull’orlo di una crisi di nervi ma ho fatto rientrare le lacrime. Ed è stato bello. Era giusto e importantissimo per me finire qua, in questo modo, e con la possibilità di avere la mia famiglia vicino”.

Riproduzione riservata © 2021 - DG