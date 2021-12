L’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato ai suoi follower da che cosa sono dovuti i suoi disturbi alimentari, ovvero da un’amore che la faceva stare male con probabile riferimento all’ex Alessandro Zarino.

Veronica Burchielli è stata prima corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne 2019. Decide di uscire dal programma con Alessandro Zarino con cui la storia d’amore è durata solo pochi mesi. A distanza di tempo, sembra che l’ex tronista voglia fare chiarezza sui dettagli della relazione che le avrebbe provocato dei disturbi alimentari.

Le dichiarazioni di Veronica Burchielli

In alcune storie su Instagram, Veronica Burchielli parla di un amore tossico che l’ha fatta stare male e ha determinato il suo aumento di peso. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista, riportate da Fan Page: ”

“A volte serve tempo per elaborare le ferite. Ho avuto un anno in cui non sono uscita di casa, non ho avuto contatto fisico con un uomo, mi sono chiusa tra le mura di casa. Se non ho detto nulla prima è perché mi è stato impedito di dire la verità, ero succube di quella persona, manipolata. Ero in uno stato fisico e mentale non sano, era facile entrarmi nella testa, sentirmi dire che non ero niente, che se non fosse stato per lui io non sarei stata niente. Non mi sono alzata dal letto per un anno, è stato devastante, mi feriva. Oggi sono più serena.”

Sul motivo per cui è ingrassata dichiara: “Mi sentivo dire ‘sei tutta ossa’, ‘non mi attrai sessualmente’. Può scattare un altra malattia che per me è stata il disturbo alimentare delle abbuffate.”

