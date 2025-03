Mare fuori 6 si farà? Le anticipazioni

La serie TV ambientate all’IPM di Napoli continua ad avere un grande successo, ma Mare fuori 6 si farà? Ecco cosa sappiamo.

Mare fuori è una delle serie TV di maggiore successo in Italia negli ultimi anni, le puntate delle varie stagioni sono state viste da milioni di spettatori e il successo sta proseguendo stagione dopo stagione. Da mercoledì 26 marzo 2025 su Rai 2 vanno in onda le puntate della quinta stagione, che sono invece tutte disponibili sulla piattaforma on demand RaiPlay. Chi ha già terminato di vedere la stagione si sta ora domandando se Mare fuori 6 si farà oppure no: vediamo ora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Mare fuori 6 si farà?

Per i tanti fan della serie TV ci sono due notizie, una bella e una brutta: quella bella è che Mare fuori 6 si farà, quella brutta è che questa dovrebbe essere l’ultima stagione della serie TV. In pratica, a meno di cambi di programma, la serie TV ambientata all’IPM di Napoli dovrebbe terminare proprio con il prossimo ciclo di episodi, in cui verranno portato a termine tutte le storie rimaste aperte.

Speciale RaiPlay “Conversazione Sanremo Edition” con il cast di Mare Fuori 5 – www.donnaglamour.it

Ma anche se la serie TV terminerà con la prossima stagione, i progetti legati al mondo di Mare fuori proseguiranno: è infatti prevista l’uscita di un film sul personaggio di Rosa Ricci, uno dei più amati della fiction, ma anche lo spettacolo a teatro, con i protagonisti della serie TV, proseguirà.

Quando esce Mare fuori 6?

I lavori di ripresa delle puntate di Mare fuori 6 prenderanno il via prima dell’estate in modo che tutti i nuovi episodi possano essere pronti per il 2026. La serie TV tornerà infatti su Rai 2 il prossimo anno, tra febbraio e marzo (per la data esatta di messa in onda della stagione bisognerà ovviamente ancora attendere).