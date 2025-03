Ve li ricordate i campioni di Avanti un altro? Ecco le vincite da record

Avanti un altro: le vincite da record nelle varie stagioni del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Uno dei quiz game più amati dal pubblico televisivo italiano è Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va in onda dal 2011 su Canale 5 e continua a far registrare ottimi dati di ascolto. Sono tanti i concorrenti che negli anni abbiamo potuto vedere nel programma, meno quelli che sono riusciti a vincere il montepremi in palio, ancora meno quelli che hanno vinto cifre da record. Vi ricordate chi sono quelli che hanno portato a casa le vittorie maggiori e quanto hanno guadagnato?

Avanti un altro: i vincitori e le vincite maggiori

Nel corso degli anni abbiamo visto, in alcune occasioni, dei concorrenti arrivare al gioco finale partendo dalla cifra record di 400.000 euro ma la vincita finale nel migliore dei casi è stata spesso inferiore alle aspettative.

Parlando di vincite da record ad Avanti un altro non si può non parlare di Daniele Lombardo, concorrente di Torino protagonista di una puntata del 2021 in cui è riuscito a vincere ben 175.000 euro. Il 12 aprile del 2019 Salvatore ha invece vinto ben 140.000 euro: un’altra cifra da record.

Nel 2017 a vincere una cifra superiore ai 100.000 euro era stato Giacomo Piras, che era riuscito a portare a casa il montepremi da 120.000 euro. Non ha raggiunto la quota dei 100.000 euro ma ci è andata molto vicina Barbara, che nella puntata andata in onda del 20 aprile 2022 riuscì a portare a casa la cifra dei 99.000 euro.

Avvicinandoci nel tempo, da segnalare anche la vittoria di Antonio nella puntata dell’1 febbraio 2025: il concorrente è riuscito a trionfare nel gioco finale portando a casa la cifra di 85.000 euro.