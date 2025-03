Quando inizia Il Turco? Dalla data di uscita alle anticipazioni, tutto sulla miniserie con Can Yaman

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Il Turco, la miniserie con protagonista Can Yaman: quando va in onda e le anticipazioni.

L’attore turco più famoso in Italia per quel che riguarda il mondo delle fiction è senza dubbio Can Yaman, che è stato protagonista anche di serie di produzione italiana come Viola come il mare. L’attore ora è pronto a tornare sul piccolo schermo con Il Turco, miniserie in onda sempre sui canali Mediaset. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Il Turco: da quando esce in TV alle anticipazioni sulla trama.

Quando inizia Il Turco?

La miniserie Il Turco andrà in onda in due puntate su Canale 5, la prima sarà trasmessa martedì 8 aprile 2025, la seconda e ultima martedì 15 aprile 2025. Entrambe le puntate sono ovviamente trasmesse in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, ma saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Can Yaman – www.donnaglamour.it

Il Turco: le anticipazioni sulla serie TV

La storia raccontata in Il Turco è ambientata alla fine del 1600, il protagonista è Hasan, un giannizzero ottomano che è riuscito a scappare a Moena dopo essere stato catturato e condannato a morte durante l’assedio di Vienna.

Ad aiutarlo nella sua fuga è Gloria, che grazie all’utilizzo di alcune erbe curative riuscirà a curare le sue ferite. Tra i due il rapporto si farà sempre più stretto e Hasan decide di unirsi alla rivolta del popolo di Moena che si ribella all’oppressione dei regnanti.

Il Turco: il cast della miniserie

Oltre a Can Yaman, che interpreta il ruolo del protagonista Hasan, nel cast di Il Turco troviamo anche Greta Ferro, che veste i panni di Gloria. Nel cast della miniserie troviamo poi anche Will Kemp, Kieran O’Reilly, David Nykl, Slavo Robin e Magnus Samuelsson. Il regista della miniserie è Uluç Bayraktar.